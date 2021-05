Forskere mener å ha løst blodpropp-mysteriet

En forskergruppe ved et tysk universitet mener at de vet hvorfor flere koronavaksinerte har utviklet en sjelden form for blodpropp. De sier også at det er mulig å løse problemet med vaksinen.

Professor Rolf Marschalek ved Gothe-universitetet i Tyskland har ledet forskningen på den sjeldne bivirkningen, som blant annet har ført til at AstraZeneca-vaksinen har blitt tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Både AstraZeneca og Janssen bruker virusvektor-teknologi i sine vaksiner.



Når viruset (vektoren) kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke informasjonen til å produsere spike-proteinet på koronaviruset, som kroppen lager antistoffer mot.

KORONAVIRUS: Spike-proteinet blir ofte illustrert som å være de røde taggene på viruset. Foto: National Institutes Of Health Handout

Marschalek forklarer til Financial Times at virusvektor-vaksinene sender spike-proteinet inn i cellekjernen, istedenfor i cytosolvæsken i cytoplasmaet.

Forskerne mener at dette fører til at proteinet splittes og skaper mutante versjoner som ikke binder seg til cellemembranen hvor immuniseringen normalt skjer.

Ifølge forskningsrapporten vil i stedet proteinene ved noen tilfeller føre til blodpropp.

– Problemene oppstår i cellekjernen

Financial Times skriver at mRNA-vaksinene, deriblant Pfizer og Moderna, ikke lar spike-proteinet komme inn i cellekjernen.

– Disse virusgenene kan skape litt problemer når de ender i cellekjernen, sier Marschalek til Financial Times.

Professoren tror at dette problemet kan løses, dersom vaksineutviklerne klarer å hindre spike-proteinet fra å splittes.

Han forteller også at Johnson & Johnson, som produserer Janssen-vaksinen, allerede har kontaktet forskerne og bedt om råd om hvordan de modifisere vaksinen.

– De prøver å optimalisere vaksinen nå. Med den informasjonen vi har, så kan vi fortelle selskapene hvordan de kan hindre proteinet å skille seg.

Advarer

Flere advarer imidlertid om at Marschaleks teori kun er én av mange, og at man trenger ytterligere bevis for å slå fast at forskergruppens teori stemmer.

Marschalek sier imidlertid at han har presentert funnene for det statlige Paul-Ehrlich-Institut, samt for organet som styrer den tyske vaksinasjonen.

– De ble overrasket over funnene våre, fordi det ikke var noen som hadde tenkt på at proteinet kunne bli splittet før, sier Marschalek.

FHI: – Kan være en god teori

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sier at funnene kan være gode nyheter, men at de må bekreftes med flere studier og mer eksperimentelle data.

– Hvor sannsynlig er det at funnene stemmer?

– Ut i fra en teoretisk betraktning, så kan dette være en god teori.

TEORI: Bukholm sier at funnene i rapporten teoretisk sett kan stemme, men at det likevel ikke vil ha store følger for Norges vaksinasjonsprogram. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bukholm tror imidlertid ikke at det vil være aktuelt å ta AstraZeneca-vaksinen tilbake i vaksinasjonsprogrammet, selv om det blir mulig å modifisere vaksinen.

– Det vil trolig ta lang tid å modifisere vaksinen, få den godkjent og sette den i produksjon igjen slik disse forskerne foreslår. På det tidspunktet vil den norske befolkningen forhåpentlig være vaksinert, sier han.

– Virusvektorvaksinene vil av andre grunner ikke være de mest egnede som 3. og 4. dose vaksine, så det er lite trolig at de vil bli tatt inn igjen i det norske programmet, fortsetter smitteverndirektøren.