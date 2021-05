Tar over for «The Ellen DeGeneres Show»

Det ble for kort tid siden kjent at talkshowet «The Ellen DeGeneres Show» skal ha sin siste sesong i 2022. Programmet har vært fast innslag i beste sendetid på amerikanske TV-skjermer helt siden 2003. I tillegg har programmet blitt vist langt utenfor USA - blant annet på TV 3 og TV 6 her i Norge.

TALKSHOW: Den tidligere American Idol-vinneren tar over den gjeve plassen til Ellen DeGeneres. Foto: Richard Shotwell

Etter at nyheten om at DeGeneres gir seg etter sesong 19, startet spekulasjonene om hvem som skulle ta over den populære sendetiden. Nå er det imidlertid klart: Kelly Clarkson tar over for Ellen DeGeneres. Det skriver amerikanske Deadline.

Imponerende seertall

«The Kelly Clarkson Show» er for tiden inne i sin andre sesong, men har allerede fått bestilling på to nye sesonger frem til 2023.

Clarkson har hatt imponerende seertall og etter at showet hadde premiere, ble det det mest sette talkshowet på syv år. I tillegg kan showet smykke seg med hele tre Emmy-priser under fjorårets prisutdeling.

Programmet varer i en time og inneholder en blanding av kjendisgjester og mer ukjente gjester som gjør ekstraordinære ting for samfunnet.

Valeri Staab, som er president for det amerikanske fjernsynsnettverket «NBC», sier følgende om avgjørelsen:

– Dette er en bemerkelsesverdig prestasjon for et talk show i sin andre sesong. Vi gleder oss til sesong 19 av «The Ellen DeGeneres Show». (...) Og innen 2022, vil «The Kelly Clarkson Show» være stjernen av vårt dagtid-TV-program.