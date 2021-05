Statsministeren og flere andre politikere måtte evakuere fra utested

Litt over klokken halv åtte onsdag kveld måtte samtlige av de som satt inne på et utested på Grünerløkka evakuere i all hast.

Etter det TV 2 kjenner til var politikerne ute for å markere gjenåpningen av Oslo. Statsminister Erna Solberg var en av de som var til stede.

BRANNALARM: Da brannvarsleren gikk på et utested på Grünerløkka måtte samtlige evakuere ut på gaten. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

110-sentralen i Oslo sier at det hele ikke skal ha vært veldig dramatisk.

– Vi rykket ut med en patrulje, men det dreide seg om en automatisk brannalarm, sier Morten Grimstad ved Oslo-brannvesenet til TV 2.

Også forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim var på utestedet da brannalarmen gikk.

– Vi er her faktisk for å snakke om at Oslo åpner opp igjen, men så gikk brannalarmen så vi måtte ut på gaten. Litt keitete åpning, men et veldig hyggelig utested, sier Asheim til TV 2.

– Hvordan ser du på at det nå åpner opp igjen?

– Det er kjempehyggelig for de som driver disse stedene, men også for folk i byen som nå får muligheten til å besøke utestedene og være sosiale med venner igjen, sier han.

Etter noen minutter hadde brannvesenet gjort seg ferdig på stedet og gjestene på utestedet kunne gå inn igjen.