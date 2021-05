Melding om smell på Haugenstua i Oslo – rykker ut med flere patruljer

Onsdag kveld ble politiet i Oslo varslet om at noen hadde hørt et smell på Haugenstua i Oslo.

Meldingen kom inn til politiet klokken 19.14 onsdag kveld.

– Vi kjører opp med flere patruljer etter melding om et smell. Det skal dreie seg om ett smell, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie til TV 2.

Litt over klokken 20.00 skriver politiet på twitter at to personer er sett løpende fra stedet.

– Mulig at det er benyttet ett skytevåpen. Ikke funnet noen som er skadd, melder Oslo-politiet.