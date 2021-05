Ford er i gang med et voldsomt utleveringsrush av elektriske Mustang Mach-E i Norge. Flere tusen kunder har bestilt bilen, de første båtlastene har kommet nå i mai.

Bortsett fra et forsiktig (og lite vellykket) forsøk med Focus Electric, er dette den første elbilen fra Ford. Men den blir ikke lenge alene.

Nå girer nemlig bilgiganten opp den elektriske satsningen kraftig. De har allerede annonsert at de kommer med en elektrisk utgave av varebilen Transit. Den digre pickupen F-150 Lightning skal også være klar neste år.

Skal satse 250 milliarder kroner

Og i et online-møte med utvalgte finansanalytikere har Ford denne uken lettet ytterligere på sløret – og bekreftet at de også skal komme med elektrisk utgave av den store SUV-en Explorer – og søstermodellen Lincoln Aviator.

I bunnen av dette ligger store investeringer i elektrisk teknologi. Ford har øremerket 30 milliarder dollar, eller rundt 250 milliarder norske kroner, til dette frem til 2025. Målsetningen er at elbilene skal utgjøre minst 40 prosent av salget deres når vi kommer til 2030.

Etter flere år borte fra det norske markedet, gjorde Ford Explorer comeback i fjor. Det må kunne sies å ha gått veldig bra så langt.

Finnes allerede som ladbar hybrid

Skal de klare det, må de treffe både eksisterende og nye kunder. Med F-Serien og Explorer har de to svært suksessrike modeller. Å gjøre disse elektriske, virker derfor som en logisk vei videre.

Foreløpig er det ikke kjent hvor langt unna en elektrisk Explorer er. Men det blir spekulert i at Ford har kommet et godt stykke med modellen allerede – og at de nå er villige til å bruke mye penger på å forsere utviklingen og få bilen ut på markedet så kjapt som mulig.

Denne modellen finnes allerede som ladbar hybrid. Explorer PHEV har også markert seg svært godt i det norske markedet. Bilen ble lansert i fjor sommer og importøren ble kjapt positivt overrasket over responsen:

Ford girer opp elbilsatsningen sin kraftig, en elektrisk Explorer er en del av dette.

42 kilometer rekkevidde på strøm

– Interessen har rett og slett vært overveldende. Bare i løpet av de siste drøye tre månedene etter at vi fikk bilen til Norge, har vi registrert 333 biler – noe vi synes er veldig bra til å være en bil i denne prisklassen. Det er tydelig at vi treffer godt med amerikanskinspirert SUV, 457 hestekrefter og V6-motor. Samtidig som bilen kan gå opptil 42 kilometer på ren elektrisitet, sa Anne Sønsteby, informasjonsdirektør for Ford i Norge, til Broom tidlig på høsten i fjor.

I dag starter Explorer på 897.700 kroner, for utgaven som heter ST Line. Platinium koster på sin side 914.900 kroner.

Explorer som elbil bør ha et solid potensiale i Norge, så gjenstår det å se hvor kjapt den kommer.

Norsk pris?

Sammenlignet med premium-konkurrentene i klassen, mener Ford at Explorer har en prisfordel på 150.00-200.000 kroner. På disse må du nemlig regne med å betale svært mye for utstyret som er standard på Explorer.

Hva en elektrisk utgave vil koste, er det naturligvis vanskelig å spå noe om ennå. Men hvis elbilene fortsetter å ha null moms og heller ikke avgift i Norge, er det grunn til å vente å vente en pris godt under det den ladbare hybriden i dag koster.

Da kan nok dette også bli en bil å regne med på registreringsstatistikkene her hjemme.

