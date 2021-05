Ariana Grande deler bilder fra det hemmelige bryllupet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sangeren gir følgerne sine et et eksklusivt innblikk i den spesielle kvelden.

Tidligere i mai kom nyheten om at superstjernen hadde giftet seg med kjæresten Dalton Gomez (25).

Det bekreftet en talsperson overfor magasinet People:

– Bryllupet var lite og intimt, mindre enn 20 personer. Rommet var lykkelig og fylt av kjærlighet. Paret kunne ikke vært lykkeligere, sa representanten.

Grande har frem til nå holdt kortene tett til brystet og ingen har fått se bilder fra den spesielle kvelden.

26. mai deler hun dog en bildekarusell bestående av seks bilder på Instagram, der man får et eksklusivt innblikk i kvelden. Hun røper også datoen bryllupet fant sted; 15. mai 2021.

Det var også på Instagram at Grande i desember først fortalte at hun og kjæresten hadde forlovet seg. De to ble et par i begynnelsen av 2020.

I fjor sommer kjøpte Grande huset til talkshow-dronningen Ellen DeGeneres i Montecito, som ligger et steinkast unna Los Angeles. Det skal ha vært her paret giftet seg.