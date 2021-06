Opel Manta var en linjelekker, små-sexy coupe som rent teknisk baserte seg på familiebilen Ascona, da den ble lansert første gang i 1970.

Suksessen uteble heller ikke for coupe-modellen med de sveipende og sporty linjene.

Designet var typisk 70-talls med doble frontlykter, smal grill og store vindusflater. Bakenden var også tøff, med en liten integrert spoiler og doble, runde baklamper i beste Ferrari-stil. Vi kjenner også igjen designelementer fra den mindre Opel GT.

«Dame-magnet» fra 1970

Dette er den opprinnelige Opel Manta A, som ble produsert mellom 1970 og 1975 i 498.533 eksemplarer. Likheten til oppfølgeren er slående.

Dette gjorde Manta, sammen med erkekonkurrent Ford Capri, til en av de største «dame-magnetene» den gangen.

Den var en attraktiv coupe med plass til fire personer og var akkurat det markedet etterspurte på den tiden. Det første fulle året solgte Opel 56.200 eksemplarer – og totalt ble 498.553 biler produsert mellom 1970 og 1975.

Da ble den avløst av en helt ny generasjon Manta, som Opel enkelt og greit kalte B. Denne ble produsert fram til 1988. Siden har ryktene om en oppfølger kommet og gått.

Men først nå, 33 år senere – og over 50 år etter debuten, er endelig en slags oppfølger på plass. Som et konsept.

"e" for elektrisk

Og hvilken oppfølger! Den ser nærmest ut til å være blåst ut av eksosrøret på den som kom i 1970 …

Men én helt avgjørende del skiller likevel to fra hverandre. Den nye Opel Manta GSe ElekroMOD, som er det fulle navnet på nykommeren, er nemlig elektrisk. Der vi tidligere fant bensinmotorer, finner vi nå en elektrisk motor. Manta GSe har 108 kW/147 hk og 255 Nm. Det er kanskje ikke så voldsomt, men dette er den kraftigste Opel Manta A som Opel-fabrikken noensinne har bygget, sier Opel selv.

GSe-betegnelsen er også kjent fra tidligere sporty modeller av Opel. Litiumionbatteriet har en kapasitet på 31 kWt og skal gi en rekkevidde på rundt 200 kilometer.

Den fullelektriske Mantaen skal være like sporty som en ekte Opel GSe, men her står altså "e" for elektrisk.

Føreren kan velge mellom å skifte gir manuelt fra en firetrinns girkasse, eller å sette den i fjerde gir. Da kjører bilen automatisk uten girskift, som andre elektriske biler. Den nye Manta er bakhjulsdrevet og kjøreopplevelsen skal være som i en klassisk sportsbil.

Opel Manta GSe har blitt digital innvendig, med flere store skjermer.

Digital innvendig

– Manta GSe viser på en fremragende måte entusiasmen som vi bygger biler med hos Opel. Den kombinerer vår stolte Opel-historie med vårt nåværende mål om å levere vakker og attraktiv utslippsfri mobilitet for en bærekraftig fremtid. Opel har mange elektriske produkter, og nå er legendariske Manta også elektrifisert.

Det sier Opels administrerende direktør Michael Lohscheller i en pressemelding.

Interiøret er også oppdatert med den nyeste Opel-teknologien. De klassiske runde instrumenthusene har måttet vike for Opels nye digitale Pure Panel, som hos nye Opel Mokka strekker seg over hele instrumentpanelet. De førerorienterte 12- og 10-tommers skjermene som utgjør Pure Panel, viser informasjon som for eksempel ladestatus og rekkevidde.

Opel skriver videre: Manta GSe ElektroMOD er historie, kjøreglede og teknologi skapt av lidenskapen for Opel. Så langt vil den bare bygges i denne ene kopien. Men det vitner om at 'The New Opel' også handler om å feire den strålende fortiden når fremtiden utspiller seg. Manta "blir elektrisk" og det gjør Opel også. Ved utgangen av 2024 vil alle Opel-modeller være tilgjengelige i en elektrifisert variant.

