Carlsen reddet seg ut av trøbbel to ganger

Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura like langt etter dag én av kvartfinalen.

Magnus Carlsen tapte begge sine partier med svarte brikker onsdag.

30-åringen klarte imidlertid å slå tilbake med seier i begge sine hvit-partier, som gjør at han og Nakamura begynner på null når kvartfinalen skal avgjøres torsdag.

– Det blir en litt rar situasjon i dag også når jeg må komme tilbake to ganger, medgir Carlsen overfor TV 2.

Han er klar over hva som skal til for å slå erkerivalen torsdag.

– Et tema som har vært mot Nakamura tidligere, er at jeg taper altfor mange partier mot ham. Det må jeg skjerpe meg på i morgen. Hvis jeg gjør det, og klarer å spille mer solid med svart og holde presset oppe med hvit, kommer jeg til å vinne matchen, sier han selvsikkert.

Torsdag fra kl. 16.30: Se kvartfinale-avgjørelsen på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Skrekkstart

Etter å ha slitt seg videre fra den innledende runden, fikk Magnus Carlsen en verst tenkelig start på kvartfinalen mot Hikaru Nakamura.

30-åringen startet dagen med svarte brikker, og måtte gi opp første parti etter bare 35 trekk.

– Nakamura må være veldig begeistret. For Magnus må dette bare vekke de dårlige minnene fra innledningen, hvor han ikke spilte spesielt bra, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Han mente at tapet kunne spores tilbake til et trekk i midtspillet, da Carlsen valgte ikke å fjerne Nakamuras løper sentralt på brettet.

Se videoforklaring her:

Slo tilbake med storspill

Carlsen så imidlertid ut til å legge skuffelsen raskt bak seg. I det andre partiet ble rollene snudd på hodet. Med hvite brikker utklasset Carlsen sin amerikanske motstander, og trengte bare 31 trekk før Nakamura ga opp.

Hans Olav Lahlum mente at Carlsen spilte et tilnærmet perfekt parti – også sett fra et computer-perspektiv.

– Et parti jeg tror alle spillere ville vært fornøyd med å ha spilt med hvit i langsjakk. Et flott angrepsspill, og han gjør ingen feil i hele partiet, roste sjakkeksperten.

Gleden varte ikke lenge. Nakamura slo tilbake ved å vinne sitt andre hvit-parti. Denne gangen satt seieren lengre inne, men Carlsen måtte gi opp da han havnet i en umulig situasjon i et tårnsluttspill.

Nakamura var bare én bonde over, men hadde et bedre samarbeid med kongen og tårnet. Dermed hadde han alle muligheter til å skaffe seg en ny dronning, forklarte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer:

I det fjerde partiet var Carlsen igjen overlegen da han spilte med hvite brikker.

Torsdag fra kl. 16.30: Se kvartfinaleavgjørelsen på TV 2 Sport 2 og Sumo.