Regnefeil forsinker vaksinasjonen i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen er misfornøyd med at regjeringen snudde om vaksinefordelingen. Helseminister Bent Høie ber ham om å være ydmyk.

For én uke siden bekreftet regjeringen at 24 kommuner med høyt smittetrykk, deriblant Oslo, ville få 60 prosent flere vaksinedoser enn de opprinnelig ville ha fått. Disse dosene skulle bli gitt fra kommuner med lavt smittetrykk.

Onsdag varslet imidlertid Høie at regjeringen har nedjustert tallet til 45 prosent, som følge av at FHI hadde feilberegnet hvor stor andel doser kommunene med lavt smittetrykk måtte gi ifra seg.

Med den opprinnelige omfordelingen hadde Oslo kommune klart å gi alle over 18 år den første vaksinedosen innen den første uken i juli.

– Helt konkret, så betyr dette at vi nå ikke får gjort dette før i slutten av juli, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Han sier at regjeringen fremstår som å være vinglete, selv om dette er et resultat av en regnefeil. Det får helseminister Bent Høie til å reagere.

– Jeg måtte ta et valg

Høie sier at regjeringen må forholde seg til realiteten, «uavhengig av hvilke adjektiver Johansen bruker til å beskrive beslutningen».

– De beregningene som FHI gjorde, viste seg å ikke være helt riktige. Det betyr at jeg måtte ta et valg. Jeg kunne ha gitt beskjed til kommunene med lavt smittetrykk om at de måtte gi fra seg flere doser fordi Johansen plent ville ha sine 60 prosent, sier Høie.

FRESER: Høie sier at han ikke kan gjøre beslutninger basert på Johansens ønsker. Foto: Terje Pedersen / NTB

Helseministeren sier videre at det ikke ville ha stått seg, da det kunne ha økt risikoen.

– Jeg synes at Johansen bør møte dette på en mer ydmyk måte, med tanke på den situasjonen som kommunene som må gi ifra seg doser nå befinner seg i, sier han videre.

– Bent, det var dere som regnet feil. Dere ga oss forhåpninger om at vi kunne være ferdigvaksinert tidligere. Så hvem som skal være ydmyke her, det skal jeg ikke uttale meg om, svarer Johansen.

– Vi går igjennom tallene

Johansen sier at Oslo kommune likevel skal klare å håndtere pandemien «greit» fremover likevel.

– Jeg har ikke tenkt til å bruke mange flere kalorier på dette. Jeg håper at vi nå får det antallet doser som de sier at vi skal få, sier han.

– Høie, dobbeltsjekker dere tallene dere får fra FHI?

– Man kan være trygge på at vi går igjennom tallene, men det er likevel sånn at noe slikt som dette kan skje, sier helseministeren.

Nakstad: – Dette vil ikke endre mye

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at selve usikkerheten i vaksinasjonen ligger i vaksineleveransene, som han sier «ser ut til å være stabile».

– Jeg tror ikke dette vil endre mye på det store bildet. Når vi kommer mot slutten av juli, så vil vi være ferdig med første dose uansett, sier han.

VAKSINASJON: Espen Rostrup Nakstad sier at alle vil ha blitt tilbudt første vaksinedose før august. Foto: Berit Roald / NTB

Onsdag fortsatte gjenåpningen av Oslo, som blant annet medfører at skjenkesteder og treningssentre kan holde åpent igjen.

– Er du bekymret for at dette kan øke smittetrykket?

– Gjenåpningen vil føre til kontakt mellom mennesker, og det er fortsatt noen uker igjen før vaksinasjonen vil presse ned R-tallet, svarer Nakstad.

– Men det aller viktigste nå er at folk stiller opp og tar vaksinen når de får tilbudet, selv om det er sommerferie. Det blir utslagsgivende når vi nærmer oss ferietiden at folk planlegger godt, og er til stede når de blir tilbudt dosen, sier han videre.