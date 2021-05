Sesongens lag i Champions League: – Han er et unikum

BRAUTOMETERET: Se hvilke legender Erling Braut Haaland har passert i antall mål i Champions League i videovinduet øverst!

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har tatt ut sitt drømmelag basert på Champions League denne sesongen. På det laget får Erling Braut Haaland plass.

Jærbuen tok Champions League med storm for RB Salzburg, og etter overgangen til Borussia Dortmund fortsatte han å hamre inn mål. Totalt har 20-åringen scoret imponerende 20 mål på 16 Champions League-kamper.

Denne sesongen ble det ti mål på åtte kamper. Det gjorde ham til toppscorer i fotballens gjeveste klubbturnering. Derfor får han plassen fremst på banen i Erik Thorstvedts ellever.

– Dette er et sabla bra fotballag, som også har noen outsidere med seg, sier TV 2s ekspert.

Se resten av Thorstvedts ellever under. Trykk på faktaboksene for å lese begrunnelsene for valgene.

