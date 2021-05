Flere døde etter skyteepisode i California

Ifølge lokalt politi er den antatte gjerningspersonen skutt. De opplyser også om at flere personer er døde etter skyteepisoden.

Hendelsen fant sted på et jernbaneområde i San Jose i California. Åstedet ligger like ved sheriffkontoret i Santa Clara fylke, ikke langt fra den lokale flyplassen, rundt en times biltur sør for San Francisco.

– Jeg kan bekrefte at det flere ofre, og at det er flere som er drept. Jeg kan ikke si noe om hvor mange som er skadet eller hvor mange som er døde, men vi kommer tilbake med mer informasjon, sier talsperson for Santa Sheriffkontoret i Santa Clara, Russel Davis til LA Times.

Davis sier imidlertid at noen av ofrene er ansatte i lettbaneselskapet VTA. Moren til en av de ansatte sier til radiokanalen KTVU at skytingen skjedde under et møte i fagforeningen.

– Personen som avfyrte skudd er ikke lenger en trussel og området der hendelsen fant sted er evakuert, sier borgermester Sam Liccardo.

Gjerningspersonen, som ble skutt av politiet, er en av de som er døde.

Saken oppdateres.