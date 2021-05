20.000 kan bli tatt ut i streik fra torsdag

Onsdag startet meklingen i oppgjøret for staten og kommunene etter at alle fagforbundene brøt forhandlingene i slutten av april.

Fristen er midnatt natt til torsdag, men få blir overrasket om meklingen går på overtid. Det er heller ikke et ukjent fenomen.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 20.000 stats- og kommuneansatte gå til streik.

Totrinnsrakett

Oppgjøret i staten og kommunene, samt Oslo kommune, handler om to ting: Hvor stor rammen skal være, og hvordan potten skal fordeles.

Når det gjelder rammen, er de fire fagforbundene samstemte i kravet om en reell reallønnsvekst, det vil si mer enn tilbudet på 2,7 prosent som staten og KS har lagt på bordet. Tilbudet ligger 0,1 prosentpoeng under anslått prisvekst i år.

Men når det gjelder fordelingen, har fagforbundene vidt ulike prioriteringer.

Krever kompensasjon

Mens sykepleierne krever at grunnlønna økes, krever lærerne kompensasjon for at de gjennom flere år har sakket akterut i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper.

Begge gruppene har pekt på rekrutteringsproblemer som en av hovedgrunnene til at lønna må opp.

Men dersom lærere og sykepleiere skal få mer, betyr det at andre grupper i det offentlige vil få mindre.

Vil ha lavlønnstillegg

Blant disse er renholdere og andre lavtlønte. LOs krav er som vanlig at disse får et ekstra tillegg, samt at likelønnsprofilen ivaretas.

Som det største forbundet har LO mest makt, påpeker kilder NTB har snakket med. Men også Unio, der mange sykepleiere og lærere er organisert, er store.

Akademikerne vil på sin side ha lokale oppgjør, det vil si at lønnsforhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass. Men her står forbundet, som er minst av de fire, mutters alene.

Streiket i 2019

Akademikerne har imidlertid en avtale med staten om at lønnstilleggene for deres medlemmer i sin helhet blir forhandlet fram lokalt.

For to år siden gikk Akademikerne til en to dagers streik i Oslo for å markere sin misnøye med at hele Oslo-oppgjøret skjedde sentralt.

YS følger sin vante fordelingsprofil og vil at mesteparten av oppgjøret skal skje sentralt og noe lokalt. I kommuneoppgjøret krever forbundet også et løft for fagarbeiderstillinger og stillinger med krav om 3-årig høyskole.

Uviss stemning

I forkant av meklingen har stemningen vært amper, særlig blant lærere og sykepleiere, som i år har gått høyt på banen med krav om solid lønnsvekst. Grunnen er ikke minst at disse store gruppene føler seg grundig forbigått i fjorårets lønnsoppgjør.

Der måtte offentlig sektor godta en ramme på 1,7 prosent, i tråd med frontfaget, mens fasit for privat sektor ble 2,2 prosent.

Hvordan meklingen utviklet seg onsdag ettermiddag, ønsket ingen av dem NTB snakket med, å uttale seg om. På grunn av pandemien satt de ulike delegasjonene spredt på hotellene Bristol og Opera, med sine respektive støtteapparater til stede på skjerm.

– Det gjør det vanskeligere å kjenne på stemningen, sier en kilde.

(©NTB)