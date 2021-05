Signalfeil førte til full stans i togtrafikken

På grunn av en signalfeil var all trafikk mellom Oslo S og Skøyen stengt en times tid onsdag ettermiddag, men nå er det åpnet for trafikk igjen.

Bane Nor opplyste onsdag klokken 16.19 om at det var full stans mellom Oslo sentralbanestasjon og Skøyen stasjon.

Selve stansen skyldtes en signalfeil.

– Det er problemer med signalene. Vi jobber på spreng for å finne feilen og rette opp den så fort som mulig, sa kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Stine Strachan til TV 2.

Hele 11 toglinjer var påvirket av stansen, men klokken 17.01 opplyser Bane Nor om at feilen er rettet opp og det er åpent for trafikk igjen.

– Dessverre har det blitt forsinkelser og innstillinger på grunn av dette, men vi jobber så fort vi kan, sier hun.

Lokallinjene L 1, L 2, L 12, L 13, L 14, L 21 og L 22 er rammet. Det er også regionstogene R 10 og R 11. I tillegg er det stans for Sørlandsbanen, Flytoget og Bergensbanen.

– Vi henviser til Ruter-buss 31 mellom Oslo S og Skøyen og øvrige tog som kjører, melder Vy ifølge NTB.

Saken oppdateres.