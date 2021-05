Etterlyst person har meldt seg etter dødsulykke i Bergen

To motorsykler og en bil var mandag involvert i en trafikkulykke i Bergen. En mann i 60-årene døde senere av skadene. Én person var i etterkant av ulykken etterlyst, men personen meldte seg for politiet onsdag.

Selve ulykken fant sted på Riksvei 555 Sotraveien utenfor Bergen.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tor André Brakstad, sa til TV 2 mandag formiddag, at det ting tydet på at det har vært to separate ulykker som har påvirket hverandre.

– En lett-MC veltet. En bil som kom like bak bråbremser derfor for å unngå å kjøre på ham, og for å stoppe og hjelpe til, sa Brakstad.

Deretter skal en annen MC-fører kjørt inn i bilen som bremset. Det er denne føreren som omkom av skadene han pådro seg.

«Onsdag formiddag ringte fører av den aktuelle bilen til politiets operasjonssentral og meldte seg. Trafikkseksjonen vil om kort tid foreta avhør og det er pr. nå ikke avgjort hvilken rolle eller status føreren vil ha i avhøret», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.