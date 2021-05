Avslører at hun venter barn på TV-skjermen

Mens Dorthe Skappel bor på gård hundre år tilbake i tid leder Marte Bratberg fredagens God kveld Norge på TV 2. Det er siste sending før sommeren, og helt på tampen så deler Bratberg en gledelig nyhet.

– Når vi er tilbake i høst så har kanskje Dorthe eller Niklas vunnet Farmen kjendis, og jeg er kanskje litt større fordi jeg har en liten hyggelig bonus her, sier hun og tar seg til magen.

Holdt det hemmelig

Bratberg har holdt graviditeten hemmelig i noen måneder.

SKAL VI DANSE: Marte tok tredjeplassen i høstens dansekonkurranse. Foto: Espen Solli

– Jeg har gått rundt i veldig store klær i noen måneder og er litt lei av det, så nå tenkte jeg at jeg kan si det som det er. At her er det et lite barn, sa hun i forkant av innspillingen.

Hun gruet seg litt til å fortelle det.

– På mange måter så skulle jeg ønske at jeg kunne holde det hemmelig til barnet er friskt ute. Men så sitter jeg jo her tre ganger i uken da, så kanskje det er greit å få det unnagjort. Jeg håper folk vil bli glade, sa Bratberg.

Deilig å dele

Etter at hun hadde delt nyheten fikk hun litt høy puls.

– Det er rart å si det høyt når jeg har vært så hemmelighetsfull, men det blir deilig nå å bare være meg selv, ler hun.

Nå ser hun frem til å bli mamma.

– Jeg gleder meg veldig til mammatilværelsen, sier Bratberg.