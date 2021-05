Gutt (5) er eneste overlevende etter gondol-katastrofen. Nå har han åpnet øynene

Onsdag kunne legene ved sykehuset i Torino bekrefte at Eitan (5) er ute av koma, og åpnet øynene for første gang siden katastrofen.

Våkner gradvis

– Den gradvise oppvåkningen fortsetter, og han er nylig koblet fra respiratoren, sier helsesjef i Torino, Giovanni La Valle til nyhetsbyrået ANSA.

Tilstanden til gutten vurderes fremdeles som kritisk etter ulykken, hvor både hans foreldre, besteforeldre og lillebror omkom. Den israelske familien var på ferie i Italia.

Helsesjef, Giovanni La Valle, informerer pressen om tilstanden til Eitan onsdag. Foto: Jessica Pasqualon

– For øyeblikket er Eitan ved bevissthet. Det er en sårbar situasjon, og spesialister er sammen med ham. Han sov godt i natt, og vil sikkert bli ved full bevissthet igjen i dag, sier La Valle videre.



Totalt 14 personer omkom i ulykken. Eitan er den eneste overlevende.

Nødbrems virket ikke

Ifølge den offisielle rekonstruksjonen av ulykken, raste gondolvognen i 100 kilometer i timen, før den falt 54 meter ned i bakken.

Tre personer er arrestert i saken. De risikerer blant annet å bli siktet for drap og for uaktsomt å ha forårsaket en katastrofe.

Etterforskere har funnet ut at nødbremsen ble tuklet med for å unngå forsinkelser på taubanen som hadde hatt flere tekniske problemer den siste tiden. Det gjorde at nødbremsen ikke fungerte da kabelen røk.

Ulykken skjedde søndag på taubanen Stresa-Mottarone, en populær turistattraksjon i regionen Piemonte.