Kristoff frykter at han er ute av Tour de France-laget

– Per i dag føler jeg ikke at jeg er inne på laget, sier Alexander Kristoff.

I januar sendte UAE Team Emirates ut en pressemelding der det sto at 33-åringen var en av tre ryttere som var sikret en Tour de France-billett.

Men nøyaktig en måned før treukersrittet ruller avgårde fra Brest, på nordvestkysten av Frankrike, er det en småskeptisk Kristoff TV 2 snakker med.

Han har nettopp kommet hjem til Stavanger etter å ha tilbragt det meste av mai måned i Spania, der han har syklet seks forskjellige ritt. Formen er stigende, men han står fortsatt uten seier i 2021. En 2. plass fra Trofeo Alcudia er hans beste plassering. Det er uvant for han som vant første etappe av Tour de France i fjor og dermed syklet seg inn i gul trøye.

– Jeg har ikke akkurat levert noen heidundrendes prestasjoner i år. Selv om det har bedret seg litt i det siste så føler at jeg har kniven på strupen i forhold til en plass på Tour de France-laget.

Vil bygge laget rundt gul-gutten

Som en av de mer rutinerte på laget - og en humørfylt stemningsskaper - fikk han en stor del av æren for at hans 22 år gamle lakamerat, Tadej Pogacar, lykkes å beholde roen og sto igjen med den gule trøyen i Paris i fjor. UEA Team Emirates ønsker naturligvis å gjenta denne prestasjonen og Kristoff tror derfor at lagledelsen vil sende mer klatresterke ryttere.

– De ønsker nok å bygge hele laget rundt Pogacar for å forsvare sammenlagtseieren. Slik det er nå er det ryttere med andre egenskaper enn mine som ligger best an.

Han nevner Rafael Majka, David de la Cruz, Marc Hirschi, Brandon Mcnulty, Mikkel Bjerg, Davide Formolo - i tillegg til Pogacar. I så fall er det én plass som er ledig.

– Per i dag er nok ikke jeg inne på laget. Jeg vil tippe det er 50 prosent sjans for at jeg får være med, sier Kristoff om det som i så fall blir hans niende Tour de France.

Siste mulighet

Fredag reiser han til Frankrike for å sykle oppkjøringsrittet Criterium Dauphine, som sendes på TV 2 Sport 2/Sumo fra søndag. Dette blir hans siste mulighet til å overbevise.

– Jeg har ikke hørt så mye fra lagledelsen. Det blir bare å kjøre Dauphine og vinne der. Da legger jeg inn en god søknad.

Kristoff skulle egentlig syklet Sveits Rundt, som starter og avslutter en uke senere enn Dauphine. Men med karantenereglene som var gjeldende inntil nylig, ville han ikke rukket NM i Kristiansand 20. juni.

– Da jeg tok avgjørelsen om å skifte fra Sveits til Dauphine måtte jeg være sju dager i karantene før jeg kunne teste meg ut. Nå er dette endret til tre. Slik det er nå vil jeg rekke NM, men jeg endrer ikke løpsprogrammet en gang til. Jeg tror løypeprofilen i Dauphine passer meg bedre, i hvert fall i starten. Da er det noen muligheter for meg før det blir hardere. Hvis det skulle bli Tour de France på meg så vil dette uansett være en fin oppladning.

– Hvordan vil det oppleves hvis du ikke får sykle Tour de France?

–Bortsett fra i fjor (da Tour de France ble utsatt i to måneder) så har jeg ikke vært hjemme på sommeren på mange år. Den delen av det kan være deilig. Samtidig vil det nok være noe som mangler hvis jeg må se det på TV. Det kan nok bli litt tungt, svarer Kristoff.