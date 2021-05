Sommerens første kjøp i boks for Liverpool

Liverpool bekrefter på sine nettsider at de har sikret seg Ibrahima Konaté (22) på en langtidskontrakt fra RB Leipzig.

– Jeg er veldig glad for å slutte meg til en så stor klubb som Liverpool, sier Konaté, som også takker RB Leipzig for rollen de har spilt i utviklingen hans.

Manager Jürgen Klopp sier han har beundret spilleren lenge og at det var et behov for styrke stallen på midtstopperposisjon etter skadene de slet med forrige sesong.

– Hans fysiske styrker er imponerende. Han er rask, sterk og dominerende i hodespillet. Han har også erfaring fra over 90 kamper i Bundesliga og europacup for Leipzig, sier Klopp.

Utløste utkjøpsklausul

Skal man tro The Guardian, utløste Liverpool en utkjøpsklausul i spillerens kontrakt. Den lå på 411 millioner kroner.

Konaté har tolv U21-landskamper for Frankrike, og ble hentet til Leipzig sommeren 2017.

Denne sesongen startet han bare åtte kamper i Bundesliga. Konaté var ute med skade både tidlig og midtveis i sesongen. Også i 2019/20-sesongen var midtstopperen svært skadeplaget.

Da startet han bare seks ligakamper, og var ute med skade fra oktober til sesongen ble startet på nytt i mai, ifølge Transfermarkt.

Signeringen betyr at Liverpool ikke kommer til å benytte seg av muligheten til å kjøpe Ozan Kabak fri fra kontrakten med Schalke, ifølge The Guardian. Det skal ha vært Jürgen Klopps valg.

Liverpool-manageren hadde en stopperkrise av de sjeldne denne sesongen. Virgil van Dijk, Joël Matip og Joe Gomez ble alle langtidsskadet.

I vinter hentet han Ben Davies og nevnte Kabak som nødløsninger. Davies spilte imidlertid ikke en eneste kamp, mens også Kabak mistet sesonginnspurten med skade.