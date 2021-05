Amazon kjøper opp James Bond-selskap for 70 milliarder

Onsdag bekrefter Amazon selv at de har kjøpt opp selskapet MGM, som innehar rettighetene til flere kjente merkevarer som James Bond og Rocky.

I pressemeldingen skriver Amazon at beløpet de må punge ut for å gjennomføre oppkjøpet er over 70 milliarder kroner.

MGM, eller Metro Goldwyn Mayer som forkortelsen står for var en gigant i Hollywoods glansdager. I kartoteket av ulike merkevarer har de James Bond, Trollmannen fra Oz, Tatt av vinden og Rocky-filmene for å nevne noe.

– Den virkelige finansielle verdien bak denne avtalen er en skattkiste av opphavsrett i en rikholdig katalog som vi håper å omdanne og utvikle sammen med MGMs talentfulle folk, sier Mike Hopkins i Amazon.

Dette vil nok åpne opp for at de velkjente merkevarene kan dukke opp på Amazons egen strømmetjeneste i fremtiden.

Amazon Prime Video konkurrerer med Netflix og andre i et marked som er i rivende utvikling. MGMs katalog omfatter rundt 4.000 filmer og 17.000 TV-programmer.

Fra før av har de allerede sikret seg rettighetene til Tolkiens litterære verker, og allerede neste år er det ventet en storsatsning av en tv-serie.