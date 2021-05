Kjærestens krefthistorie ble musikk: – Trodde hun skulle dø

GOD KVELD NORGE (TV 2): To ganger måtte musiker Arash Safartabar sin kjæreste kjempe mot kreften, det har blitt til låta «Ikke dø».

Søskenparet Sara og Arash Safartabar har i likhet med mange andre søskenpar vokst opp sammen, men ikke alle kan si at de også er kolleger.

Den energiske hiphop-duoen går under navnet Sara & Arash og nå har de kommet med albumet «Glitterglitch».

– Vi følte livet har mye glitter i seg, men samtidig mange glitcher, det er det albumet handler om, forklarer Arash.

Fikk kreft to ganger

For Arash er dette mer enn bare et nytt album. I låten «Ikke dø», tar han for seg historien da kjæresten, Silje Axelsen, fikk føflekkreft.

– Den handler om kjæresten min som fikk kreft. Ikke bare én gang, men to ganger. Andre gang hun fikk det så trodde vi hun skulle dø, forklarer han.

KREFT: Silje Axelsen fikk føflekkreft to ganger. Foto: privat

I 2016 oppdaget de føflekkreften og gikk i gang med omfattende operasjon. En stund etter kom kreften tilbake. Statistikken viser at kun 9 prosent av de som får den type kreft to ganger overlever.

– Sara sier på slutten av låten «Du får ikke lov til å dra», og jeg trodde virkelig at hun skulle dø. Det er en så rar ting å gå rundt å tenkte på.

Han forteller videre at en av tingene som var utfordrende, var å fortelle kjæresten hva han selv følte.

– Det var vanskelig for meg og sette på en «maske» og si at det kom til å gå bra, når vi ikke visste om det kom til å gå bra.

Tross å få kreft hele to ganger har historien en lykkelig slutt.

– Det går veldig bra nå, det har gått fem år og for bare noen måneder siden så ble hun erklært kreftfri, smiler han.

Hyller kjæresten

Både Sara og Arash er målløse når det kommer til hvordan kjæresten til Arash har håndtert sykdommen.

KREFTFRI: I dag har hun vært kreftfri i fem år. Foto: privat

– Hun har vært så sterk opp i alt dette, jeg vet ikke hvordan hun har klart det. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det, å stå i det slik hun gjorde, forklarer han.

– Med en gang etter operasjonen så skulle hun rett på jobb, det er veldig beundringsverdig, sier de videre.

Søsken

Som nevnt tidligere er hiphop-duoen også søsken, og det kan by på sine utfordringer, men også fordeler.

– Det fine med det er at vi alltid er trygge på hverandre. Vi kommer ikke til å ditche hverandre, ler Sara og følger opp:

– Det er veldig fint, men av og til så krangler vi som kolleger, venner eller søsken. Vi får ut det beste og det verste i hverandre.

Søskenparet startet med å gjøre coverlåt av Karpe Diems «Fjern deg»