Ikke imponert over Hkeems «blodige drama»: – Det sjukeste skjedde!

Rapperen Abdulhakim Hassane, bedre kjent som Hkeem, ble i vinter hyllet rundt langbordet i «Hver gang vi møtes». 23-åringen slo igjennom med låten «Fy faen», som er spilt over 46 millioner ganger.

Nå er han aktuell med den nye låten «Hverandre», som handler om et kjærlighetsdrama.

– Låten handler om en person som har følelser for én, men samtidig følelser for eksen sin, forklarer artisten, og påpeker at det ikke kommer fra hans kjærlighetsliv.

– Kjærlighetslivet mitt er ikke-eksisterende, sier han og ler.

Han forteller imidlertid at det er noen personer han kan snakke om kjærlighet med.

– Jeg har to kompiser jeg kan snakke med, og selvfølgelig mamma, hun kan jeg snakke med om alt.

Blodig drama

Hkeem snakker ikke kun om den nye låten, men mimrer også tilbake til tiden på Kjærnes gård.

I God kveld Norge-studioet forteller han om ukjente scener på TV-innspillingen. Han mener selv det er en stor avsløring.

– Det sjukeste skjedde, sier han energisk, og tar seg en kunstnerisk pause:

– Jeg kuttet meg på en ostehøvel, avslører han, og mener det var ganske imponerende å få til.

Han beskriver hendelsen som sjokkerende, og forklarer at hånden hans tok over rollen til osten.

– Jeg begynte å blø!

Begge programlederne, Marte Bratberg og Alexandra Joner, ble ikke særlig imponert over at det var det sjukeste som skjedde, men artisten er uenig.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken prøver Hkeem å overtale programlederne om hvor dramatisk ostehøvel-skaden var. Se den morsomme praten.

Visste ikke hva han gikk til

Da 23-åringen ble spurt om å bli med på TV-programmet, takket han ja uten å vite hva det handlet om.

– Jeg trodde det kun handlet om å opptre. Jeg visste ikke at du skulle snakke om historien din.

Videre forteller han hva som var den beste opplevelsen og hvem som rørte ham mest.

– Da jeg spilte «Lykken er» og da Maria Mena spilte «Ghettoparasitt», det er en følelse jeg aldri kommer til å glemme. Det ga et nytt liv til låten, sier han.

Avslutningsvis forteller 23-åringen at han aldri kunne vært med på reality-TV, utenom ett program.

– Kompani Lauritzen, det vil jeg være med på, avslutter han.