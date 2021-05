Popfenomenet kommer til Norge

Zara Larsson setter kursen mot Nordens store musikkscener og stopper, i løpet av november og desember 2021 både i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors og København.

Musti og Emma Steinbakken er med som gjester når hun spiller i Oslo Spektrum, fremgår det av en pressemelding.

Det svenske popfenomenet kan blant annet skilte med at hun tidligere har turnert i USA og vært support for Ed Sheeran på hans Divide Tour.

På slutten av 2020 ble hun kåret til Best Nordic Act under MTV EMA.

– Å få gjøre en arenaturné har alltid vært en drøm for meg, og nå skal den bli sann. Jeg er så glad over endelig å få klatre opp på scenen foran et livepublikum og møte fansen igjen – og å få gjøre en hel turné er utrolig fint, hilser Larsson selv.

Datoen for konserten i Oslo Spektrum er lørdag 20. november 2021.

(©NTB)