Danske Henrik Fisker er en mann som har markert seg godt i bilbransjen opp gjennom årene. Han startet som designer og har blant andre drømmebiler som BMW Z8 og Aston Martin DB9 på samvittigheten.

Senere var han innom Tesla, før han startet sitt eget bilmerke, passende nok kalt Fisker.

Fisker Karma var en svært linjelekker ladbar hybrid som også kom til Norge i noen få eksemplarer. Men drømmen om eget bilmerke ble ikke helt det Henrik Fisker hadde sett for seg. Etter mange problemer endte det med konkurs, med under 2.500 biler produsert totalt sett.

Skal bygges i Østerrike

Siden har Fisker jobbet med comeback i sitt nye selskap. I fjor viste han konseptbilen Fisker Ocean. Det er en relativt kompakt og elektrisk SUV. Og det er ingen hemmelighet at det har blitt jobbet med planer om lansering av denne i Norge.

Nå forteller bransje-nettstedet BilNytt.no at Fisker skal komme til Norge neste år. Bilene skal selges digitalt, mens verkstedkjeden Mekonomen skal ta seg av utlevering, service og oppfølging. Dette opplegget minner mye om det kinesiske XPeng har med en konkurrerende verkstedkjede, nemlig Meca.

Fisker har i starten ikke noen egen fabrikk. Ocean skal produseres hos Magna Steyr i Østerrike. De har solide tradisjoner med å bygge biler for etablerte produsenter. Blant modellene som har rullet ut herfra er Mercedes M-Klasse, Saab 9-3 cabriolet og BMW X3. I dag produseres blant andre BMW 5-serie, Jaguar E-Pace og I-Pace på fabrikken i Østerrike.

Når bilen heter Ocean, passer det naturligvis godt å ta bilder av den på stranden...

Starter 17. november neste år

Til BilNytt.no bekrefter Henrik Fisker selv at produksjonen av bilene som skal til Norge, Sverige og Danmark starter 17. november 2022.

Det betyr nok salgsstart og lansering noe før, kanskje rekker man også utlevering av de aller første bilene neste år.

Fisker Ocean får en helt ny og avansert plattform, av aluminium. Den skal gi klasseledende plass, mulighet for tre seterader og ikke minst kunne brukes på flere framtidige modeller.

Første gang Fisker Karma ble vist i Norge var på Broom-festivalen!

Fisker Ocean er en SUV i familiebil-klassen, Fisker lover svært god innvendig plass.

Solceller på taket

Henrik Fisker har tidligere opplyst at bilen skal ha en startpris på under 400.000 kroner. Samtidig får den rekkevidde på opptil 500 kilometer, takket være batteriet på 80 kWt. Det skal for øvrig kunne hurtiglades med opptil 150 kW.

I tillegg er det solcellepanel på taket. Det var det på Fisker Karma også. Der hadde det som oppgave å drive klimaanlegget. På Ocean skal det gi ekstra rekkevidde.

Bagasjerommet blir også stort. Foreløpige tall indikerer 566 liter – som øker til 1.275 liter, når du legger ned ryggen på baksetene.

Henrik Fisker har hatt sin dose av motgang, men har absolutt ikke latt seg knekke av det. Neste år går SUV-en Ocean i produksjon.

Tesla-konkurrent

Ocean blir tilgjengelig med både to- og firehjulsdrift – og toppmodellen skal klare 0-100 km/t på bare 2,9 sekunder.

Alt dette tilsier at vi snakker om en Tesla Model Y-konkurrent.

Kanskje husker du også at Henrik Fisker viste fram en annen elbil tilbake i 2017? Den heter Emotion. Og mens Ocean er en mer tradisjonell, beskrives Emotion som fremtidens elbil.

Her er planen etter hvert å benytte seg av faststoff-batterier. De har 2,5 ganger høyere energitetthet enn et vanlig litiumbatteri. Resultatet er rekkevidde på opptil 800 kilometer. I tillegg skal det være mulig å lade på, hold deg fast – ett minutt!

