Mobiletelefonen har for lengst blitt en del av folks hverdag. En svært viktig del, til og med. Mange bruker den til nesten alt.

Det dukker stadig opp nye apper. Noen mer nyttige enn andre. De siste årene har også flere og flere bilmodeller også fått sin egen app.

Noe som gir eieren langt flere muligheter til både å ha kontroll på bilen samt å sjekke eller overvåke den – når det er behov for den slags.

På elbiler er jo dette med forvarming og start og stopp av lading også mye brukt. I det hele tatt – mulighetene her er mange.

Disse tre skjermdumpene viser bare noen av mulighetene som en mobilapp til bilen gir.

Brukes mye

– Jeg har i noen år nå hatt en app til bilen min. Den brukes langt mer enn hva jeg så for meg da jeg lastet den ned, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Hadde jeg vært i markedet nå for en ny eller brukt bil, ville tilgangen til nettopp en app veid tungt for meg. Det gjør bilholdet mer oversiktlig og enklere, mener Benny.

Også her har utviklingen gått fort. Det er ikke mange årene vi skal tilbake itid, før dette ikke var noe tema.

–Appen til bilen er nok en av dem jeg bruker mest, legger Benny til.

Dette selv om han ikke beskriver seg som noen tekno- og elektronikk-frik. Han er den typen som trives aller best med skruer og muttere.

– Ja, det kan nok skyldes både alder, interesse og utdanning. Jeg er jo egentlig bilmekaniker. Men denne appen hadde det vært vanskelig å klare seg uten. Den brukes nok aller mest på vinterstid. Da til forvarming av batteri og kupée. Det er utrolig behagelig og lettvint, legger han til.

Men også start av onlineoppdateringer, sjekke ladestatus og slike ting, er disse appene veldig kjekke til. Eller rett og slett finne ut hvor bilen er, om man har lånt den bort. Også der har Benny litt erfaring.

Kanskje ikke så rart politiet fikk flere tips...

Bilappen på min telefon brukes flittig, forteller Broom-Benny.

Tatt på fersken ...

– He, he… Ja. Jeg hadde lånt bort bilen min til et familiemedlem og lurte bare på hvor i «løypa» vedkommende var. Jeg gikk inn på appen og fikk svar på det. Den var på E18, i 110-sonen i Vestfold og i det vi kan kalle i godt driv hjemover. Litt for fort …

– Ikke at det var noe dramatisk på noen måte, det var kveld, lite trafikk og godt vær og føre, men jeg moret meg litt med å sende vedkommende en SMS og minne om fartsgrensen på stedet – og samtidig at bilen burde lades litt underveis. For det var ikke så mye strøm igjen på batteriet heller …



– Sett i ettertid burde jeg kanskje bare gått inn og justert ned toppfarten. Da da tror jeg virkelig vedkommende hadde begynt å lure, humrer Benny.

For det med begrensing av farten er også en mulighet på flere av disse appene. Det finnes med andre ord mange bruksområder for mobilapper.

Benny har også et godt sommer-tips om hva appen kan brukes til på en skikkelig varm dag. Klikk på videoen i toppen av denne saken for å få med deg dette tipset.

