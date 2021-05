FHI: Antall smittetilfeller økte med 22 prosent – R-tallet er 1

Smitten økte nasjonalt med 22 prosent i forrige uke, ifølge FHI, som venter at smitten vil øke blant unge i takt med denne ukas gjenåpning.

R-tallet, reproduksjonstallet som viser hvor mange personer én smittet person smitter videre, er fremdeles på 1, ifølge FHIs siste ukesrapport.

En mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, anslår imidlertid at R-tallet for en uke siden var 1,3.

Venter økt smitte blant unge

Enkelte kommuner har opplevd en betydelig økning etter 17. mai- og russefeiring. FHI-rapporten peker på at enkelte kommuner opplever mye smitte blant ungdom og unge voksne.

– Vi venter at dette vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker, heter det i rapporten.

Ifølge rapporten var det 94 prosent smitteøkning blant unge mellom 13-19 år, og 44 % i aldersgruppen 20-39 år, sist uke.



Onsdag var det 99 koronainnlagte pasienter på norske sykehus. Det er foreløpig rapportert om 61 nye innleggelser i sykehus sist uke. Det er en svak nedgang siden foregående uker.

– Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med størst risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang, skriver FHI.

Nedgang i dødsfall

Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall helt siden 11. april. da det ble registrert 23 dødsfall. I sist uke ble det kun registrert ett dødsfall.



Hele 93% av alle oppdagede smittetilfeller er nå smittet av den britiske mutasjonen av viruset. De siste fire ukene er det oppdaget 27 tilfeller av den indiske virusvarianten i Norge.

– Dersom denne varianten viser seg å ha større spredningsevne enn den engelske varianten, kan den bli dominerende i Norge også, men den vil kunne holdes under kontroll med de samme tiltakene, heter det i FHI-rapporten.

Endret smittetrykk

Smittesituasjonen har endret seg georgrafisk den siste tiden. I forrige uke utgjorde Oslo og Viken kun 35 prosent av tilfellene i Norge, sammenlignet med 76 prosent i starten av april.

Det er Vestfold og Telemark som har flest tilfeller i forhold til folketallet de siste to ukene, men fylkene Agder, Innlandet, Troms og Finnmark har sist uke registrert det høyeste antall tilfeller siden pandemien startet.

Andelen som testet seg økte med 18 prosent i samme periode, ifølge FHIs ukesrapport. 136.530 personer testet seg i Norge i forrige uke.

Flest fullvaksinerte i Viken og Oslo

1.611.593 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 813.074 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 3.532 personer fikk første dose tirsdag, og 26.631 personer fikk andre dose.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (39,4 prosent) og Innlandet (39 prosent). For andre dose ligger fylkene Viken (20,1 prosent) og Oslo (20 prosent) best an.

Lavest vaksineandel er i Trøndelag der 35,4 prosent hlr fått første dose, og Troms og Finnmark med 35,8 prosent.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.