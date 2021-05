Kvinne rygget ned på bussholdeplass – ble slept langs asfalten

«Hun rakk ikke å tenke før hun lå på maven, bena ble bøyd over ryggen og hun ble sittende fast under bilen og dratt med flere meter mens bilen rygget.»

Det skriver Telemark tingrett om den dramatiske ulykken på en bussholdeplass midt i Skien sentrum i oktober i fjor.

Kvinnen satt i et busskur da skjermen viste at bussen hennes skulle komme. Hun reiste seg, men så ingen buss. Derfor tok hun opp telefonen og undersøkte om det kunne være noen forsinkelser.

Opptatt med telefonen sin enset ikke kvinnen at en varebil rygget inn mot busslommen. Sjåføren, en mann i 60-årene, har forklart at han skulle sette opp en stand og selge gamle gjenstander på fortauet.

Tok 20 sekunder

Mannen rygget sakte opp på fortauet, selv om han så at det stod flere personer i og rundt busskuret.

Han hørte også en alarm fra bilen som markerte at det var folk i nærheten.

Fordi en buss var på vei, satte han opp farten litt. Da merket han at noen dunket i karosseriet og ropte.

FORSVARER: Advokat Heidi Ysen sier dommen mot sjåføren, på 18 dager betinget fengsel, er som ventet. Foto: Berit Roald / NTB

Kvinnen har forklart at hun ble sittende fast under bilen og slept flere meter langs asfalten. Hun hylte for å få sjåføren til å stoppe, men det tok likevel nesten 20 sekunder før bilen stanset.

I dommen beskrives kvinnens omfattende fysiske skader. Hun hadde blant annet håret i en hestehale som ble revet av, og hun ble påført en kraftig hjernerystelse.

«Hun fikk panikk og trodde hun skulle dø», heter det i dommen.

Betinget straff

Sjåføren erkjente straffskyld da saken ble behandlet i retten. Retten mener han har opptrådt grovt uaktsomt, og både påtalemyndigheten og dommerne har vært svært usikre på om de mener han skal dømmes til ubetinget fengsel.

«I denne saken vil retten vise til at skadepotensialet ved ulovlig rygging på et fortau ved en bussholdeplass hvor det oppholdt seg myke trafikanter, er betydelig», skriver retten.

Dommen lyder likevel på 18 dager betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner. I tillegg fratas han førerkortet i ti måneder.

Mannens forsvarer, advokat Heidi Ysen, sier til TV 2 at dommen er som ventet. Hun har ikke rukket å snakke med klienten sin ennå, og hun vet derfor ikke om han vil vurdere å anke dommen.