Aron Dønnum (23) er stolt og takknemlig etter å ha blitt tatt ut i landslagstroppen for første gang.

– Det er veldig stort. Man jobber for å være med, ønsker å være med, mener man er god nok og alt det der, men når det først kommer i fleisen, er det vanskelig å ta innover seg. Jeg er ekstremt takknemlig og veldig stolt, sier Aron Dønnum til TV 2 etter å ha blitt tatt ut i landslagstroppen.

Se Dønnum få landslagsbeskjeden i garderoben øverst! Video med tillatelse fra Vålerenga.

Sammen med Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Fredrik Aursnes (Molde) og Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) er Vålerenga-profilen en av fire debutanter i Eliteserien som er tatt ut til privatlandskampene i juni.

Landslagssjef Ståle Solbakken mente Dønnum har X-faktor.

– X-faktoren er vel at jeg kjefter og smeller. Nei, ferdighetsmessig er det vel at jeg er god én mot én, og at jeg har mye energi og trår til, sier han.

– Jeg kan ikke tolke det som noe annet enn et kompliment, men vi får se om jeg får vist noe av det på samling, sier Dønnum.

Dønnum ble kalt «tjukken» av trener Dag-Eilev Fagermo i garderoben.

– Det greit å rakke ned på meg, så han kan føle seg litt bedre. Det går helt fint, sier Dønnum muntert.

Norge møter Luxembourg og Hellas i Málaga til privatlandskamper i juni.

23-åringen er glad Solbakken følger Eliteserien tett.

–Det er viktig. Det gjør at flere spillere får være med. Det er mange gode som spiller i Eliteserien – spillere som ikke har kommet ut ennå, men som holder høyt nivå. Det er selvfølgelig viktig at han følger med, og det er fint for oss, sier Dønnum.

Uttaket kom overraskende på Zachariassen og Bjørkan.

– Jeg er helt målløs. Jeg hadde ikke trodd dette i det hele tatt. Det er utrolig stort, og jeg er veldig stolt over å bli tatt med, sier Zachariassen til Rosenborgs Twitter-konto.

– Det føles helt fantastisk, det er en liten guttedrøm som går i oppfyllelse, sier Bjørkan til Glimts nettsider.

Hele troppen:

Målvakter: André Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Per Kristian Bråtveit (Groningen).

Forsvar: Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural), Jonas Svensson (AZ).

Midtbane: Fredrik Aursnes (Molde), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).

Ruben Gabrielsen (Toulouse) er aktuell for kampen mot Hellas.