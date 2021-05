I ruinene ligger det udetonerte eksplosiver: – Ekstremt farlige

I løpet av den elleve dager lange krigen avfyrte Israel mange missiler mot Gaza, men ikke alle eksploderte.

Nå ligger de udetonert flere steder på Gaza, og utgjør en stor fare for befolkningen. En av dem er Abdel Hakim Al Ghifari.

Abdel Hakim Al Ghifari er en palenstinsk forretningsmann og bor i Gaza. Foto: Kjetil Iden / TV2

I baderomsbutikken til Al Ghifari ser det noenlunde greit ut, men flise- og porselenslageret er fullstendig smadret etter at fem israelske missiler slo ned.

– Jeg er ikke Hamas! Jeg er ikke Islamsk Jihad. Jeg er bare en forretningsmann, sier Abdel Hakim Al Ghifari til TV 2.

Men så, midt under intervjuet, får TV 2 vite det femte missilet ikke gikk av - og ligger udetonert i hullet under dette badekaret.

Porselenslageret til Abdel Hakim Al Ghifari er smadret og ser nå slik ut. Foto: TV2

– Produksjonsfeil

Per Håkon Breivik er leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp. Han forklarer til TV 2 hvorfor noen missiler ender opp udetonert.

– Alle typer eksplosive våpen som flybomber, missiler, raketter og artillerigranater har en viss feilprosent, det vil si at de ikke detonerer eller eksploderer som de er designet for, når de treffer målet. I stedet blir de liggende igjen som udetonerte eksplosiver, også kalt blindgjengere.

Hva er årsaken til det?

– Det er mange årsaker til at dette kan skje, men i all hovedsak dreier det seg om små produksjonsfeil som fører til at et eller flere av trinnene i detonasjonskjeden ikke fungerer. Forskjellige typer eksplosive våpen har forskjellig feilprosent, men selv sofistikerte missiler kan ende opp udetonert.

Per Håkon Breivik er leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp. Foto: Privat

– Ekstremt farlige

Breivik sier at feilprosenten øker i tettbygde områder eller byer, der de treffer vegger, tak eller balkonger.

Han legger til at udetonerte eksplosiver regnes som svært ustabile og dermed ekstremt farlige for sivilbefolkning, og særskilt barn.

– Ulykker med blindgjengere skjedde også i etterkant av konflikten i 2014, sier han.

Per Håkon Breivik legger også til at de bør lokaliseres og destrueres av kvalifisert personell.

Kjetil Iden er TV 2 sin reporter på Gazastripa. Foto: TV2

– Når de udetonerte eksplosivene også i mange tilfeller befinner seg under ruiner og tonnevis av bygningsmasse, er det en svært farlig jobb for de som skal utføre fjerning eller transport av bygningsmassen. Fra et eksplosivryddingsperspektiv, er dette noe av det mest kompliserte man kan foreta seg, selv med nødvendig ekspertise og utstyr, sier han.

11 dager med krig og ødeleggelser

Den palestinske gruppen Hamas avfyrte raketter mot Israel. Deretter svarte Israel med et voldsomt bombardement.

Israel skal ha ødelagt mange kilometer med underjordiske tunneler. Ifølge helsedepartementet på Gazastripen har dødstallet passert 230, hvorav over 60 er barn.

Enorme behov for nødhjelp

Tusenvis av mennesker flyktet fra hjemmene sine i Gaza da kampene startet, og har bare bygningsrester å komme tilbake til etter våpenhvilen.

FN anslår blant annet at 800.000 mennesker mangler tilgang til rent vann i Gaza etter de harde kampene. Infrastrukturen, som har vært gjennom flere runder med krig, har blitt enda mer ødelagt.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.