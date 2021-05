Solbakkens advarsel til Haaland: – Han skal i hvert fall ikke møte opp i det antrekket der

Etter å ha avsluttet sesongen med Dortmund reiste Erling Braut Haaland til Monaco for å få med seg Formel 1-løpet som tilskuer fra en luksusyatch.

På vei til Monaco la Dortmund-spissen ut et bilde av seg selv på et privatfly iført en stripete treningsdress i rødt, brunt, svart, hvitt og blått.

Det bildet har landslagssjef Ståle Solbakken åpenbart fått med seg. For da han presenterte troppen til privatlandskampene mot Luxembourg og Hellas, som Braut Haaland naturligvis var en del av, kom han med følgende advarsel til målmaskinen:

– Han skal i hvert fall ikke møte i det siste antrekket jeg så ham i nei, gliste landslagssjefen.

Holder dialogen

Solbakken bekrefter at han er i hyppig dialog med Norges største spisstjerne, og at målmaskinen ikke akkurat trenger å jobbe med motivasjonen før landskampsoppdraget.

– Den siste samtalen jeg hadde med ham, det var før sesongens siste kamp og sesongavslutningen med Dortmund. Han gledet seg til samling og møte gutta. Jeg trenger ikke å jobbe noe spesielt med ham, han vil hjelpe landet sitt, lagkameratene og oss i trenerteamet, understreket Solbakken på pressekonferansen da han presenterte troppen.

Denne sesongen endte Braut Haaland med 27 mål på 28 kamper for Dortmund i Bundesliga. Etter årets sesong står kraftspissen med totalt 40 mål på sine 43 kamper i Bundesliga for Borussia Dortmund. Det er det ingen spillere under 21 år som har klart tidligere.

LIKTE IKKE ANTREKKET: Ståle Solbakken likte ikke Erling Braut Haalands antrekk. Foto: Stian Lysberg Solum

20-åringen skal som kjent være ønsket av gigantklubber som Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid og Barcelona.

– Kan ikke si at det normalt

Solbakken innrømmer at det er spesielt at verdens kanskje mest ettertraktede angriper for øyeblikket spiller for det norske landslaget.

– Vi skal ikke underslå at det er en spesiell situasjon at vi har med verdens mest ettertraktede spiller å gjøre. Jeg kan ikke si at det er normalt, konkluderte han.

– Men jeg synes at Erling takler det veldig bra. Han er ydmyk, samtidig som han er en aggressiv fremoverlent spiller, som han skal være. Jeg er ikke bekymret. Han er motivert og glad for å være med oss, poengterte Ståle Solbakken.