Undersøker mulig sammenheng mellom Pfizer- og Moderna-vaksine og hjertebetennelse

Legemiddelverket undersøker om det er en sammenheng mellom to typer hjertebetennelse og Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen. Det er meldt om totalt 18 tilfeller i Norge.

Legemiddelverket har fått meldinger om tilfeller hvor personer som har fått Moderna-vaksinen eller Pfizer-vaksinen, har fått hjertebetennelse.

16 av tilfellene gjelder tilstanden perikarditt, og to av tilfellene gjelder myokarditt.

Det opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til TV 2.

Legemiddelverket undersøker nå om det er en sammenheng mellom vaksinene og disse to tilstandene.

Også EUs legemiddelbyrå og USAs legemiddelbyrå undersøker tilfeller som har blitt rapportert.

ETT ALVORLIG TILFELLE: Ett av de 18 hjertebetennelses-tilfellene som har blitt meldt inn etter koronavaksinasjon, har vært alvorlig, sier fagdirektør Steinar Madsen til TV 2. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ett mer alvorlig tilfelle

Perikarditt er en tilstand hvor man får betennelse i hjerteposen, som gjør at det dannes væske. Hvis det dannes mye væske, kan det gjøre at hjertes pumpeevne blir redusert. Væsken kan måtte fjernes kirurgisk.

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt, ifølge NHI.

Madsen sier at ved ett av de 16 perikarditt-tilfellene var mer alvorlig, men sier at vedkommende er på bedringens vei.

– De som har fått disse to tilstandene, har blitt friske eller er på bedringens vei på det tidspunktet vi fikk melding om dette. Tilstandene i seg selv synes heldigvis ikke å være alvorlig på noen måte, sier han.

Han opplyser at både menn og kvinner i ulike aldre har fått disse tilstandene.

Det var i slutten av april Legemiddelverket opplyste for første gang om akutt perikarditt og at de underskøkte om det var en sammenheng med mRNA-vaksinene. Da hadde sju tilfeller blitt meldt inn. Siden da har de fått meldinger om ytterligere ni tilfeller.

Undersøker sammenhengen

Legemiddelverket sier at de på nåværende tidspunkt ikke vet om det er en sammenheng mellom vaksinene og tilstandene.

– Vi undersøker for å se om tilstanden forekommer hyppigere hos dem som er vaksinert enn dem som ikke er det. Den vanligste årsaken til at man får disse to tilstandene, er virusinfeksjon, sier Madsen.

Legemiddelverket ber leger være oppmerksomme på symptomer kan tyde på disse to tilstandene. Symptomer kan være brystsmerter og tungpusthet.

Madsen sier at i de fleste tilfeller vil disse tilstandene gå over av seg selv eller ved hjelp av betennelsesdempende legemidler.

Han har ikke tall på hvor mange av pasientene som er eller har vært innlagt på sykehus med tilstandene, men sier at nesten alle disse har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten.

– Hvor vanlig er det å ha en av disse to tilstandene?

– Dette er forholdsvis sjeldne tilstander, men kan forekomme blant annet hvis man har virusinfeksjon, sier han.

Undersøkelser også i EU og USA

Også USAs smittevernbyrå (CDC) undersøker meldinger om hjertebetennelse. I en uttalelse fra 17. mai undersøker «noen få» tilfeller der tenåringer eller unge voksne har fått myokarditt og perikarditt etter å ha fått mRNA-vaksine, skriver Reuters.

I likhet med Legemiddelverket i Norge opplyser CDC at denne tilstanden ofte går over av seg selv. De opplyser også at de som har hatt tilstanden i USA, har hatt milde forløp.

CDC har ikke funnet flere tilfeller enn det som er forventet i befolkningen, men en komité vurderer om det bør opplyses ved vaksinering at det kan være potensiell bivirkning, skriver nyhetsbyrået.

Tilfellene har oftere rammet menn enn kvinner, ifølge CDC, skriver NBC News. Tilstanden ser ut til å ha kommet innen fire dager etter andre dose.

Også i Israel ser de at hjertebetennelsen oftere rammer menn, ifølge en studie. I studien ble det oppdaget 62 tilfeller av hjertemuskelbetennelsen myokarditt, stort sett blant menn mellom 18 og 30 år.



Studien viser også 1 av 100.000 utviklet myokarditt etter å ha blitt vaksinert med Pfizer-vaksinen.

EUs legemiddelbyrå (EMA) opprettet en gransking i slutten av april av om Pfizer- og Moderna-vaksinene kan gi hjertemuskelbetennelsen myokarditt. Ettersom Moderna også er en mRNA-vaksine, skal EU granske den også.