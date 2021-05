Disse havnet i Solbakkens tropp – spillerne i Eliteserien får karanteneunntak

Artikkelen oppdateres!

Landslagssjef Ståle Solbakken presenterte onsdag troppen til privatlandskampene mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Kampene skal spilles i Malaga i Spania som følge av innreiserestriksjoner til Norge.

Spillerne som spiller i Norge får unntak fra karantenereglene. Det bekrefter Ståle Solbakken på pressekonferansen.

– Det er del spillere fra eliteserien med. Det er fordi de har fortjent det. Lise (Klaveness) og jeg har hatt en god dialog med Abid Raja for bare 30 minutter siden, hvor vi har fått lovnader om at de norske spillerne, i likhet med de olympiske og paralympiske utøverne, får unntak fra de karantenereglene. Dette er så ferskt at vi hadde planlagt en alternativ tropp, sa Solbakken.

Dersom spillere fra Eliteserien hadde reist dit uten unntak, ville de risikert å bli sittende i karantene på hotell etter hjemkomst.

Ståle Solbakken understreker at NFF forplikter seg til å ta smittevernansvaret på enda større alvor, og at de aktuelle spillerne underlegges et strengt regime når de kommer hjem.

– De kan samtidig være disponible for sine respektive klubber i de kommende eliteseriekampene, sa Solbakken.

Fire spillere fra Eliteserien fikk plass i troppen for første gang. Kristoffer Zachariassen, Fredrik Bjørkan, Aron Dønnum og Fredrik Aursnes får alle muligheten til å bite seg fast i landslagstroppen.

– Han har litt X-faktor

Dette hadde Solbakken å si om debutantene:

– Aursnes er en spiller som har ligget i vannskorpen lenge, og har klart seg bra i Eliteserien og i Europa for Molde, sa Solbakken.

- Bjørkan har vært veldig, veldig god i Eliteserien og er i fantastisk utvikling, mente han om Glimt-spilleren.

– Zachariassen har vist god form og har ligget litt i vannskorpen. Han scorer mål og kommer i farlige posisjoner hele tiden, oppsummerte han om RBK-profilen.

– Dønnum startet sesongen i fyr og flamme og har litt X-faktor, sa Solbakken om de fire debutantene.

Kastet seg inn i kunstgressdebatten

Landslagssjefen gleder seg til å teste ut spillerne i litt roligere omgivelser enn sist. Samtidig kom han med en oppfordring om at norske klubber bør gå tilbake fra kunstgress til naturgress.

– Det var en ekstrem samling med 31 spillere og viktige kamper som kom slag i slag. Nå få vi litt mer ro på treningene og gå gjennom ulike situasjoner spillestilmessig og individuelt, sa Solbakken til TV 2.

Solbakken kastet seg inn i kunstgressdebatten som har pågått i Norge de siste årene.

– De beste kampene i Eliteserien denne sesongen har blitt spilt på naturgress. Ser du noen av gressbanene, på Åråsen, Haugesund og Lerkendal, så bør vi klare å det til. Det bør settes av midler til det, for det vil hjelpe oss å komme nærmere i internasjonal fotball ett hundre prosent, slo han fast.

Troppen ser slik ut:

Målvakter:

André Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Per Kristian Bråtveit (Groningen).

Forsvar:

Kristoffer Ajer (Celtic), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Birger Meling (Nimes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Ural).

Midtbane:

Fredrik Aursnes (Molde), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Aron Dønnum (Vålerenga), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristoffer Zachariassen (Rosenborg), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep:

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton), Kristian Thorstvedt (Genk).

Ruben Gabrielsen (Toulouse) er aktuell for kampen mot Hellas.