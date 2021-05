Erik fikk trailerlass med godis: — Guri land - jeg har ikke helt i hodet hvor mye vi har bestilt!

Onsdag morgen ventet kinosjef Erik Skjerve utålmodig på et trailerlass med godteri. Han har to kiosker å fylle opp, både på Saga- og Klingenberg kino.

— Guri land. Jeg har ikke helt i hodet hvor mye vi har bestilt. Men jeg blir forundret om det er mindre enn ti paller med brus og godteri.

Sammen med de andre ansatte ved kinoen jobber han på spreng før kinosalene igjen åpner dørene. Hver sal kan maks ta 20 publikummere, og kinosjefen forteller at mange av visningene på fredag allerede er utsolgt.

— Det er få billetter igjen. Det meste er utsolgt, men det er to-tre ledige plasser her og der. Lørdag og søndag har jeg ikke oversikt over nå.

SPENT: Kinosjef ved kinoene Saga og Klingenberg, Erik Skjerve. Foto: Maria Schiller Tønnessen/ TV 2

Gleder seg til popcorn-lukt

Nå skal de ansatte drilles i smittevern, og sammen sørge for at alle kinogjester passerer minst to stasjoner med antibac før de går inn i salene.

Kinosjefen gleder seg også spesielt til én ting på lista over gjøremål.

— Vi skal poppe popcorn til den store gullmedaljen, alle kinoer skal lukte popcorn. Men vi venter så lenge vi kan, så de som kommer får så ferskt popcorn som mulig.





MYE Å GJØRE: Kinosjef Skjerve og ansatt Ylva Sørli har mye å gjøre på Saga kino etter at et lass med brus og godteri kom til kinoen. Foto: Julia Lunde

Onsdag ettermiddag kom endelig lasset med alle godsakene kioskene skal fylles opp med. Nå starter arbeidet med å fylle hyllene som har stått tomme så lenge.

Skjerve har notert seg at det er meldt strålende sommervær til helgen.

— Ja, altså. Så utrolig ergelig. Regnvær er det beste vi vet, men jeg er ikke akkurat bekymret for billettsalget. Mange vil på kino, selv om sola skinner.

MALER PÅ SPRENG: Julia Torjak maler veggen på Saga kino. Arbeidet har tatt lang tid, men hun skal få det klart til åpningen. Foto: Maria Schiller Tønnessen/TV 2

— Tårer i øynene

På kjøkkenet til den populære restauranten Le Benjamin på Grünerløkka jobbes det iherdig. Alt skal være perfekt når de fredag åpner dørene for første gang siden november.

Fra klokken 12 i dag kan skjenke- og spisesteder åpne igjen. Men Le Benjamin bruker et par dager til på å åpne.

— Vi vil ha god tid til å prøve ut rettene, slik at vi vet at kundene kommer tilbake til det de forventer. De har jo gledet seg så lenge, sier eier Ove-André Jakobsen.

Da han og gjengen som jobber ved restauranten møttes til middag i går, kjente han på en enorm glede.

— Da fikk jeg nesten tårer i øynene.

PLANLEGGER: Sebastian Smedsrud (fra venstre), kjøkkensjef Anita F. Bergersen, Karoline Jensen Brovold, Endre Holtet, Petter Heiseldal, Markus Lien Kristoffersen, Johannes Guy Eriksen og restaurantsjef Lukáš Řepík på Le Benjamin. Foto: Maria Schiller Tønnessen/ TV 2

Fikk 400 e-poster

Da byrådsleder Raymond Johansen forrige fredag ga klarsignal om at serveringsstedene igjen kan åpne, eksploderte det i innboksen til restauranten.

— Jeg tror vi fikk 400 e-poster. Det var en stor jobb å gå gjennom alt, og restauranten er nå helt fullbooket frem til september. I alle fall fredager og lørdager, forteller restaurantsjef Lukáš Řepík.

På grunn av smittevern må restauranten halvere antallet gjester. Dermed tar de 40 gjester, mot 80 normalt.

— Vi er heldige som har så mange gode stamgjester og mange som følger oss og liker konseptet. Det gjør jo også at når vi får beskjed om at vi kan åpne, så koker det over. Det kokte over av henvendelser på fredag, sier restauranteier Jakobsen.