Nora Mørk etter morens sykdom: – Erfart at det finnes verre ting enn å tape

Hun elsker å vinne, og var knust da Norge tapte OL-semifinalen i Rio. Men verden går ikke under hvis historien skulle gjenta seg i Tokyo. Etter at moren fikk kreft, har håndballstjerna innsett at gulldrømmen ikke lenger kan være altoppslukende.

Det er gått fem år, men hun liker fortsatt ikke å snakke om semifinalen i Rio 2016, der Norge tapte mot Russland, på overtid.

Nora var knust.

– Det var en drøm som brast, på en måte. Jeg våknet av at jeg lå og hulket, og det vekket Stine Oftedal som lå i senga ved siden av, så begynte hun også å gråte. Dagen etter skulle vi opp å spille bronsefinale. Det det var tungt, sier Nora.

BRONSE MED EN LITEN BISMAK : Sommer-OL i Rio 2016. Heidi Løke (tv) og Nora Mørk tar selfie med bronsemedalje, Stine Oftedal Bredal ser på. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tenkt på OL-gull hver dag

30-åringen ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2018. Hun har vunnet VM-gull og fire EM-titler med Norge. På klubbnivå har hun hevet det gjeve Champions League-troféet fire ganger. Hun har alt – unntatt OL-gullet.

– Jeg blir jo påminnet hele tiden at det er det gullet du mangler i samlinga, så er du komplett og det er jeg veldig klar over. Jeg har veldig lyst til å vinne OL-gull, sier 30-åringen.

MOTIVERES AV OL-GULLET: Nora Mørk har sett frem til å revansjere tapet i Rio i fem år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Siden Rio 2016 har det slett ikke vært noen selvfølge at Mørk skulle få en ny sjanse til å kjempe om det gjeveste metallet i årets OL. I fjor jobbet hun seg tilbake etter sin tiende korsbåndskade, med én ting i tankene.

– Det har vært en motivasjon hver dag de siste fem årene, når det ikke gikk som det skulle i Rio. Lengselen etter OL-gull er stor, sier stjernespilleren.

Fikk nytt perspektiv da moren ble kreftsyk

Men det er noe som er annerledes med den fokuserte høyrebacken, som er selverklært håndballnerd og har levd for idretten hun elsker.

I fjor fikk moren til Nora Mørk diagnosen brystkreft. Nå føler datteren at hun har fått et litt større perspektiv på livet.

– Gull kan ikke være altoppslukende, sånn at hvis det ikke går så er livet over. Det har jeg jo erfart veldig den siste tiden at det finnes verre ting enn å for eksempel tape en OL-semifinale, slår den profilerte håndballprofilen fast.

TRØST AV MAMMA: OL-semifinalen mot Russland i 2016 endte med tap. Sanna Solberg får trøst av sin søster, og Silje og Nora Mørk får trøst av sin mor etter kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Da Nora fikk beskjeden om at moren var syk, avbrøt hun profflivet i utlandet umiddelbart. Hun fikk terminert kontrakten med den rumenske toppklubben Bucuresti, og flyttet hjem for å være nærmere familien.

– Det verste jeg vet er jo at mennesker jeg er glad i har det vondt og vanskelig. Det eneste jeg kan gjøre er å være der for henne og hun kan regne med meg. Jeg kommer til å stille opp uansett, sier Nora ettertenksomt.

Sterk når det er krise

Da hun flyttet til Kristiansand for å spille i Vipers, fikk hun en reisevei hjem til Oslo som var overkommelig, og hun kunne være der når familien trengte henne. Nå er morens sykdom under kontroll.

– Hun er mitt største forbilde og takler det så bra som man kan takle det. Hun er veldig tøff, roser Nora.

NORA OG MOR: Nora Mørk med sin mor Tiril etter kampen mellom Vipers og Györ i 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

Når det er krise, beholder Nordstrand-jenta roen. Det er viktig for henne å gjøre akkurat det, å være en trygg når det er vanskelig.

– Jeg har alltid hatt et ønske om at jeg skal være en som du kan regne med. Det gjelder også om det er en tøff håndballkamp. Jeg skal ikke bli nervøs, og så miste det helt. Når det er krise, kan du regne med meg, sier Mørk.

HJEMME: Nora Mørk her hjemme i Norge før EM på hjemmebane i 2020. Foto: Vidar Ruud

Skal gjøre alt for Norge

Vi har sett det på håndballbanen. For når det drar seg til – da er Nora på sitt beste. Hun elsker de store anledningene og vil stille opp for laget.

– Håndball er fortsatt veldig viktig for meg, og de kan alltid regne med meg så lenge jeg er på en håndballbane. Selv om jeg kanskje har fått litt større perspektiv på livet, så tror jeg det bare er sunt. Men når det brenner, så skal man kunne regne med meg, sier hun.

I AKSJON: Håndball-VM 2015 for kvinner – Norge spiller i Arena Nord i Frederikshavn. Nora Mørk jubler etter scoring mot Romania. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er kanskje ikke lenger det viktigste i verden å vinne OL-gull. Men når hun får på seg drakta med flagget på brystet, skal ingen lure på at hun vil gjøre alt hun kan for å vinne.

– Det er ikke noen tvil om at jeg har lyst til å dra til OL og gjøre det bra. Jeg har lyst til å vinne med Norge, men skulle det ikke gå, så går livet videre, på en måte. Men det sier jeg kanskje nå, men når vi står der ..., avslutter Nora med et smil.

LAGSPILLER: Nora Mørk og Veronica Kristiansen jubler etter kampen mellom Tyskland og Norge i Sydbank Arena i EM i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norge spiller sin første kamp i mesterskapet mot Sør-Korea den 25. juli.