Hevder Boris Johnson ville la seg injisere med koronavirus på direktesendt TV

Tidligere spesialrådgiver Dominic Cummings forklarer seg om Storbritannias koronahåndtering. Han hevder Boris Johnson sa han ville la seg injisere med koronavirus på direktesendt TV for å vise at det ikke var farlig.

Uttalelsen fra den britiske statsministeren skal ha falt i februar 2020. Ifølge Dominic Cummings skal Johnson på det tidspunktet ha avvist koronaviruset som ufarlig.

– I februar mente Boris Johnson at dette bare var skremselspropaganda, og at dette var den nye svineinfluensaen, sa Cummings.

Johnsons tidligere sjefstrateg vitner i dag i en åpen høring for en komité i det britiske parlamentet om regjeringens koronahåndtering.

Der hevdet han at Johnson skal ha sagt at han ville la epidemiologen Chris Whitty injisere han med koronavirus på direktesendt TV for å vise at viruset ikke var farlig.

Hjernen bak Brexit

Frem til november i fjor var Cummings statsministerens viktigste rådgiver og strateg.

Cummings var hjernen bak kampanjen som ønsket at Storbritannia skulle gå ut av EU i 2016, en kamp de som kjent gikk seirende ut av. Det er han som har fått æren for slagordet «Take back control».

Cummings var Boris Johnsons viktigste rådgiver i en årrekke. Foto: Daniel Leal-olivas

49-åringen var også en av driverne for valgkampen i 2019, som sikret Johnson en overbevisende seier og stort flertall i parlamentet.

Avgangen fra Downing Street nummer 10 var bitter, og Cummings har siden uttalt seg i stadig mer kritiske ordelag om Johnson og hans regjering.

UTE: Her forlater Cummings Downing Street nummer 10 i november i fjor. Foto: Yui Mok

Cummings har før høringen i dag varmet opp med en tirade på twitter. I over 60 meldinger har han langet ut mot Johnsons koronastrategi, eller snarere, mangel på strategi.

Ba om unnskyldning

Cummings startet sin forklaring med å be de som har mistet sine kjære under koronapandemien om unnskyldning.

– Sannheten er at senior ministre, tjenestemenn og rådgivere, som meg selv, falt katastrofalt under standarden publikum kunne forvente. Da publikum trengte oss som mest, feilet vi.

Mer enn 127.000 mennesker har dødd av koronarelaterte årsaker i Storbritannia.

Ifølge Cummings vitnemål hadde ikke den britiske regjeringen noen plan for å stenge ned landet i begynnelsen av mars 2020.

Cummings sier at 13. mars var datoen da han og en rekke andre rådgivere forstod at regjeringen måtte endre sin koronastrategi. Ifølge Cummings skal en rådgiver den morgenen ha sagt at de trengte en «Plan B».

Han hevder rådgivere så skal ha sagt:

– Vi er i store problemer... Jeg mener vi er helt f****d.

Cummings postet et bilde av «Plan B» på twitter før høringen i dag.

Dominic Cummings la ut dette bildet på twitter i dag, som angivelig viser Plan B.

Ifølge Cummings selv skal han ha bedt statsministeren stenge ned landet dagen etter, 14. mars. Først 23. mars 2020 stengte Boris Johnson ned landet, som et av de siste i Europa.



Saken oppdateres.