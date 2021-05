Hardt ut mot regjeringen: – Kaotisk og rotete

Onsdag morgen møtte flere stortingspolitikere opp på Akershus festning for å motta sitt første vaksinestikk. Men ikke alle er fornøyd med regjeringens håndtering.

Beslutningen om at 500 såkalt samfunnskritisk personell under kategorien styring og ledelse i Norge skulle prioriteres i vaksinekøen skapte voldsom debatt.

Mens flere av de 169 stortingsrepresentantene samt helseminister Bent Høie valgte og takke nei, og heller vente – var det flere som møtte opp da vaksineringen begynte på Akershus festning i Oslo onsdag morgen.

Tar i mot tilbudet

Blant dem helsepolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland.

– Jeg opplever at noen har tatt beslutningen om at vi bør vaksineres, og da tar jeg imot det tilbudet, sier han til pressekorpset som hadde møtt opp utenfor Akershus festning.

Stensland, som opprinnelig er fra Haugesund, er usikker på når han ville fått vaksinen, dersom han ikke hadde blitt prioritert nå.

– Beslutningen er omstridt, men jeg følger den, sier helsepolitikeren.

– Ingen enkel beslutning

Han mener det er viktig å stå for valget, selv om mange har vært kritiske.

– Når jeg først er her, har jeg ikke noe mål om å gjemme meg. Dette er viktig, og jeg har valgt å takke ja. Det har ikke vært en enkel beslutning, men når man først har tatt den – så må man i hvert fall stå i den, sier han.

– Oppsiktsvekkende

Ap-politiker Martin Henriksen møtte også opp for sin første vaksinedose onsdag. Han er imidlertid sterkt kritisk til regjeringens håndtering.

– Regjeringen argumenterer med beredskap. Da er det oppsiktsvekkende og lite tillitsvekkende at fire av regjeringens statsråder ikke vil ta vaksinen. Det blir kaotisk og rotete, sier Henriksen.

Han mener det er rart at regjeringen ikke selv følger de rådene de ber andre om å følge.

KRITISK: Martin Henriksen sitter i justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Han reagerer sterkt på regjeringens håndtering. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

– Det er regjeringen som har laget vaksinestrategien, og det er viktig som prinsipp og ta vaksinen når man får den anbefalt, da synes jeg det er rart at regjeringen ikke klarer å være koordinert, sier Henriksen.

Frp-politiker Jon Georg Dale fikk også sitt første vaksinestikk onsdag.

– Jeg har det fint. Vaksinen ser ikke ut til å gi meg noen bivirkninger, sa Dale på vei ut.

– Normalt liv

Han mener debatten som har oppstått er noe vi må forholde oss til.

– Men vi har en viktig jobb å gjøre, det er det mange som har. Jeg forstår at folk er utålmodige etter en vaksine, og jeg vil anbefale folk om å ta ta den når de får tilbudet, sier Dale.

Frp-politikeren er klar på at tempoet på vaksineringen må opp.

– Alle som har vært gjennom korona er passelig lei, og kunne tenkt seg å få vaksinen så fort som mulig. Derfor er det viktig å få opp tempoet på vaksineringen og at vi får gjennomført dette så fort som mulig. Alle lengter etter å komme tilbake til det som minner om et normalt liv, sier Dale.

– En annen livssituasjon

Koronastatssekretær Saliba Korkunc møtte også opp for vaksinering onsdag. Det til tross for at hans egen sjef Bent Høie, har valgt å takke nei i denne omgang.

– Bent Høie står fullt og helt bak beslutningen regjeringen har tatt, sier Korkunc.

Han understreker at det er helt frivillig å ta vaksinen, og at han har full respekt for de som takker nei.

– Bent Høie gjør det fordi han hele veien har sagt at han tar vaksinen når det er hans tur i køen, og han har en annen livssituasjon enn oss andre, sier Korkunc til TV 2.

– Jeg har takket ja fordi jeg mener det er viktig, ut i fra den funksjonen jeg har i håndteringen av pandemien, sier han videre.

