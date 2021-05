Samler stjernelag mot norske hysj-tjenester

Rundt 10 millioner kroner har han så langt brukt på erstatningssaken mot norsk etterretning, og nå kan regningen bli doblet. For betonggründer Atle Berge gir ikke opp.

Ølen Betong Gruppen tapte over 100 millioner kroner, etter at administrerende direktør Atle Berge ble utvist fra Russland i 2016.

Og forretningsmannen mener det hele er de norske hysj-tjenestenes skyld.

Etter nederlag i tingretten i februar 2020, kommer ankesaken opp for Borgarting lagmannsrett etter sommeren, og da har Berge samlet et stjernelag.

– Dette er vår siste sjanse til å få frem det som har skjedd, sier han til TV 2.

Kjendisadvokater og TV-fjes

Prosessfullmektig for Berge er advokat Hanne Skaarberg Holen, som vant mot Økokrim i den såkalte Transocean-saken og dermed sparte selskapet for en skatteregning på rundt 11 milliarder kroner.

Hun skal føre saken for retten sammen med kjendisadvokat John Christian Elden.

Tilsammen er hele fire advokatfirmaer engasjert på Ølen Betongs vegne.

Og TV-personlighet Arne Hjeltnes har sagt ja til å være selskapets medierådgiver når saken starter.

– Hvor store sjanser har du for å vinne frem i lagmannsretten?

– Jeg tror de er bedre enn å vinne i lotto. Mellom 40 og 50 prosent av alle saker som blir anket, endrer resultat i lagmannsretten, sier Atle Berge til TV 2.

PR-HJELP: TV-personlighet Arne Hjeltnes er hyret inn som Atle Berges medierådgiver. Her fra lanseringen av TV 2 - serien «Fly med oss» i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Vervingsforsøk og tortur

24. mai 2016 ble Atle Berge pågrepet på åpen gate i Murmansk av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

I flere timer satt han i det han har betegnet som «torturliknende» avhør, mens russerne krevde å få vite om han jobbet for den norske etterretningen.

Forretningsmannen tror grunnen var at de norske hemmelige tjenestene flere ganger skal ha forsøkt å verve ham selv og en ansatt i selskapet til å være informanter om ting de opplevde på sine turer i Russland. Denne kontakten, som foregikk i Norge, må russiske agenter ha registrert, mener han.

Sommeren 2016 fikk Berge innreiseforbud til Russland, noe som førte til at en millionkontrakt på russisk sokkel røk.

Prosessfullmektig Hanne Skaarberg Holen utelukker ikke at de norske hysj-tjenestene kan ha hatt legitime grunner til å ville rekruttere ansatte i Ølen Betong, men peker på at i dette tilfellet ble konsekvensene store.

– Når statens interesser skader enkeltindivider, skal det betales erstatning, slår hun fast.

Koplinger til Frode Berg

Advokaten sier det vil bli lagt frem en rekke nye bevis for lagmannsretten. Blant annet vil hittil upubliserte russiske rettsdokumenter fra spionsaken mot Frode Berg bli helt sentrale.

Disse viser blant at pågripelsen av betonggründeren skjedde samtidig med at den tidligere grenseinspektøren var på et av sine hemmelige oppdrag for E-tjenesten i Russland.

Russiske FSB hadde på dette tidspunkt Kirkenes-mannen under full overvåkning. Ifølge Holen var flere av de samme russiske etterforskerne involvert i begge sakene. De norske tabbene som førte til at Frode Berg ble arrestert og dømt, rammet dermed også forretningsmannen Atle Berge.

– Her var et overlapp i tid, et overlapp i sak og overlapp i persongalleri, sier Holen til TV 2.

Dette avviser Regjeringsadvokaten.

– Staten mener at Frode Berg-saken ikke har noen betydning for erstatningskravet fra Ølen Betong. Det ble også lagt til grunn av Oslo tingrett, sier prosessfullmektig for staten Ingrid Skog Hauge til TV 2.

Kontakter i FSB

Atle Berge har tidligere sagt at han ønsker FSB-agenter fra Russland som vitner i saken, men opplyser at dette nå er uaktuelt.

Regjeringsadvokaten, har likevel uttrykket uro for Berges mulige kontakt med russisk etterretning og vil hindre at gradert informasjon blir lagt frem i ankesaken, slik tilfellet var i tingretten i fjor.

– For å kunne legge frem graderte opplysninger som bevis for lagmannsretten, er det nødvendig å få samtykke fra Kongen i statsråd. Blant annet på bakgrunn av opplysninger om at Atle Berge har kontakter i FSB, har det ikke blitt iverksatt en prosess med innhenting av slikt samtykke nå, sier Hauge.

Dette anser ikke Berges advokat som noen ulempe.

– Når vi fremlegger våre bevis, og statens svar er at de hverken kan bekrefte eller benekte, vil det ha betydning for bevisvurderingen. En anførsel som står uimotsagt skal også retten ta stilling til, sier Holen.

Berge har tidligere antydet at tapene hans er på minst 140 millioner norske kroner, men antyder at kravet mot de hemmelige tjenesten kan bli oppjustert denne gangen.

– Jeg vil kun ha rettferdighet og korrekthet. Dette skulle ha vært min siste jobb. Og så røk det rett til helvete på grunn av det de satte i stand.

Saken starter i Borgarting lagmannsrett i august.