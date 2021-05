15 baklengsmål, 4 scorede og 0 poeng.

Det er de dystre tallene etter Branns fem første kamper denne sesongen. Aldri før i historien har laget startet en sesong svakere.

– Stemmingen er bra! Det er en optimisme i laget, utbryter Kristoffer Barmen på lagets siste trening før de møter Stabæk torsdag.

Han forklarer den noe overraskende stemningsrapporten med at mener laget har spilt god fotball, til tross for det totale fraværet av poeng.

– Vi lever for å vinne og det er selvfølgelig blytungt å tape. Samtidig gjør spillet vi har vist at vi tror vi kan slå flere lag. Det er noe helt annet å tape når vi har den optimismen i bunn, sier Brann-spilleren.

Det er kanskje få andre steder enn i Bergen spørsmålet om nedrykk sitter løsere. Barmen svarer slik når det dukker opp allerede etter fem serierunder:

– Vi tenker ikke på nedrykk. Skulle vi gå på fire nye tap, er det noe vi må begynne å tenke på. Det er nå vi må begynne å plukke poeng. Det er det som gjelder, sier Barmen bestemt.

– Et åpent magesår

Hans trener velger følgende tre ord for å beskrive humøret i gruppen etter å ha tapt hver kamp de har spilt i årets eliteserie:

– Tro, håp og kjærlighet, smiler Kåre Ingebrigtsen, og forklarer hvorfor:

– Det er fordi vi jobber etter utvikling, og der ligger vi godt an. Vi lever av poeng, men for utvikling. Den er i høyeste grad til stede.

– Kan man gjøre det på ubegrenset tid?

– Nei. På et tidspunkt må man man begynne å ta poeng også. Det skal vi gjøre på en bestemt måte. Vi skal tørre å spille offensiv fotball og styre kamper.

– Hvorfor er det viktig?

– Vi driver underholdning. Skal man dra på fotballkamp er det fordi det er gøy å være der. Vi lever av underholdning og skal underholde med godt spill, sier Ingebrigtsen, som beskriver lagets utvikling slik:

– I fjor høst gikk jeg med et åpent magesår fordi jeg ikke hadde peiling på hva som kom i hver kamp. Nå er jeg langt tryggere på at vi har en bedre base i grunnspillet og større vilje og kapasitet. Det gjør at jeg er trygg på at vi kommer til å bli bedre, sier Ingebrigtsen.

Kasper Skaanes deler fremtidsoptimismen til sine kolleger, men erkjenner at resultatene går inn på ham som bergenser og Brann-supporter.

– Det har vært blytunge kvelder. Det går kanskje ekstra hardt inn på deg når en er lokal og oppvokst med klubben. Det er ingenting jeg heller vil enn at vi skal lykkes med dette laget. Spillet vårt gjør at jeg tror på at vi skal lykkes med det, sier Skaanes.

Trekker frem ett lyspunkt

Han var også en del av Brann-laget som rykket ned i 2014.

– Den gang ble det sagt at laget var fort godt til å rykke ned. Går man i den samme fellen nå?

– Jeg skjønner at man kan tenke det fra utsiden. Vi skal gjøre absolutt alt vi kan for å unngå det, og utviklingen vår gjør at jeg ikke tror vi havner i den samme situasjonen igjen, sier Skaanes.

Han trekker det også frem som positivt at klubben har endret retning og i større grad satser på unge spillere.

En av dem er 19 år gamle David Møller Wolfe. Hans inntog som eliteseriespiller har vært for et lag som ikke har vunnet en eneste fotballkamp.

At yngre spillere får slippe til under de omstendighetene, mener han vitner om en etterlengtet utvikling i klubben.

– Det er selvfølgelig lettere å komme inn i et lag som tar mye poeng. Jeg synes uansett det er positivt at unge spillere får slippe til selv om resultatene uteblir. Nå er det en langsiktighet, som kanskje har manglet tidligere. Det tror jeg klubben trenger for å kunne bli en stabil toppklubb i fremtiden, sier Wolfe.

Brann møter Stabæk på Nadderud torsdag kveld.

Den og de øvrige eliteserie-kampene kan du følge i FotballXtra fra klokken 17.30 på TV 2 Sport 2 og Sumo.