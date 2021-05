The Voice-Erlend avslører skade: – Det har gått mye smertestillende

Erlend Gunstveit (27) har gjennomført fire The Voice-sendinger med brukket nese, uten å fortelle noe om det.

Fredag er det klart for den store finalen i The Voice, hvor fire spente deltakere skal kjempe om den gjeve seieren i en direktesending fra H3 Arena på Fornebu.

Natan Dagur (21), Erlend Gunstveit (25), Maria Petra Brandal (21) og Sofie Fjellvang (20) er alle godt i gang med forberedelsene, men for Gunstveits del har ikke alt gått på skinner de siste ukene.

Dét innrømmer han først nå, etter å ha opptrådt på fire direktesendinger med brukket nese.

Jobb-ulykke

GARTNER: Sangtalentet jobber til daglig som gartner, – i sitt eget selskap. Foto: Privat.

27-åringen, som jobber som jobber som selvstendig næringsdrivende gartner, var nemlig uheldig mens han ryddet kvister på jobb.

– Det var så tullete, for jeg driver jo et hagefirma, og så hadde jeg tatt på meg litt for mye før jeg skulle til direktesendingene. Da visste jeg jo ikke om det ble en uke eller en måned, så jeg måtte gi litt ekstra gass siste lørdagen før jeg reiste inn på mandags morgenen, forteller Gunstveit til TV 2.

Han utdyper hva som skjedde:

FYSISK ARBEID: Gunstveit møter mange ulike fysiske utfordringer på jobb hver dag. Før første livesending var han litt uheldig. Foto: Privat.

– Jeg hadde med meg en stor flishugger, hvor du bare dytter inn svære stokker og så blir det flis på den andre siden. Så ryddet jeg et område rett før jeg skulle pakke sammen, og hev inn noen kvister og små stokker. Da var det en kubbe som havnet litt på tverka, og den kom plutselig i retur og skøyt ut av maskinen.

Trekubben traff Gunstveit midt i nesa med en slik kraft at 27-åringen falt i bakken.

– Først gikk jeg i bakken og så våknet jeg et sekund etterpå. Det går jo så fort, jeg tror det er ca tusen omdreininger på den maskina. Så jeg er glad for at jeg ikke fikk den i øyet, sier Grimstad-mannen.

SMERTER: Selv om det ikke vises utenpå har Erlend Gunstveit hatt store smerter i ansiktet etter arbeidsulykken. Her synger han under første livesending etter hendelsen. Foto: TV 2 / NTB

Godt paracet-forbruk

27-åringen forteller at han valgte å ikke undersøke skaden ytterligere i første omgang, ettersom nesen verken så skeiv ut eller var vanskelig å puste gjennom.

Da han fremdeles hadde smerter fire uker etterpå, ringte han til slutt fastlegen for å prøve å undersøke saken nærmere.

– Jeg ringte legen min i dag og lurte på om jeg kunne ta et røntgenbilde, bare fordi det er greit å vite. Men han sa at hvis jeg ikke merket det på pusten eller det ser skeivt ut, så «er det nok brukket, men det er ikke noe du kan gjøre noe med», forteller Gunstveit.

27-åringen innrømmer at de siste ukene har vært langt fra smertefrie.

– Jeg var veldig dårlig, og hadde veldig, veldig vondt i hodet de første dagene. Jeg burde nok ha sjekket om det var en hjernerystelse eller noe også, for de første øvingene var jo utrolig dårlig. Men bortsett fra det så har det gått veldig greit egentlig, sier han og legger til:

– Jeg har hatt et godt paracet-forbruk, for det presser litt på. Og på arenaen må man gå med munnbind, og da presses jo nesa litt inn.

TAEM MATOMA: Erlend Gunstveit smiler så godt han kan sammen med mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren. Foto: TV 2 / NTB

Fikk respekt

Smertene kommer ifølge legen ikke til å gå over med det første heller.

– Han sa det begynte å gro når det hadde gått en måned, så det er på vei til å bli bra. Men han sa jeg måtte vente en måned til før han kan se på det. Det er skikkelig dust, sykt typisk meg, forteller 27-åringen.

– Åja, er du en ulykkesfugl?

– Det er litt sånn, den ene gangen du skal på live-TV, så skynder du deg så på jobb at det er da det skjer, sier Gunstveit.

Samtidig finner den positive sørlendingen humor i det hele.

– Det var gøy da, det så ut som jeg hadde vært i skikkelig slosskamp, så jeg fikk litt naturlig respekt, ler han.

Fredag skal han som nevnt i ilden igjen mot de andre tre deltakerne i The Voice-finalen.

Mentorene Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (49), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43) har alle med seg én deltaker fra sitt team i finalen.

To av deltakerne vil deretter gå videre til en superfinale samme kveld, hvor vinneren til slutt blir kåret.

Se finalen av The Voice fredag klokken 20.00 på TV 2 eller TV 2 Sumo.