Hvert eneste år skifter nærmere en halv million norske bruktbiler eier. Det er i hovedsak tre måter å gjøre dette på. Enten ved kjøp fra en merkeforhandler, en frittstående brukbil-butikk, eller som mange også gjør – kjøpe av en privatperson. Om ikke nødvendigvis av naboen …

Hvert eneste år er bruktbilkjøp på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Det er med andre ord ikke alltid at bilkjøpet går som det skal, eller at bilen man kjøper svarer til forventningene. Uenighet og tvister oppstår.

Bruktbilkjøp er ofte en stor investering og mange har store forventninger til nyanskaffelsen, selv om den kan være noen år gammel og ha gått et stykke.

Forventninger

Dessuten vet vi jo at det å ha bilen på verksted kan være alt annet enn en billig fornøyelse. Det er ikke store jobben som skal til før man er oppe i et femsifret beløp.

Det er jo ikke akkurat det man er håper på når man har kjøpt «ny» bruktbil.

Men det er ikke bare de som har kjøpt bilen som tar kontakt med Forbrukerrådet.

– Nei, det er det ikke. Det hender ganske ofte at de som har solgt bilen også tar kontakt med oss.



Det sier Caroline Skarderud som er fungerende leder for Forbrukerveiledning i Forbrukerrådet.

– De lurer ofte på hva som gjelder når ny eier tar kontakt og klager eller reklamerer, legger hun til.

Hun avviser samtidig at kundene har blitt for kravstore.

– Det handler nok mer om forventningsavklaring, mener Skarderud.

Hun understreker også at man har forskjellige rettigheter om man kjøper fra en privatperson, som av en forhandler.

– En forhandler er en profesjonell aktør og som forbruker har man da sterkere rettigheter enn ved private kjøp, forklarer hun.

Caroline Skarderud fra Forbrukerrådet er gjest i BroomPodden og forteller om sin første bil og hva du MÅ tenke på når du kjøper bruktbil av privatperson.

Undersøkelsesplikt

Har du kjøpt bil av en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Da har du en reklamasjonsrett på to år. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen.

– Ved bruktbilkjøp er det også noe som kalles undersøkelsesplikt, sier Skarderud videre.

Dette er det dessverre ikke alle som vet om, eller forstår viktigheten av. Men det kan være helt avgjørende for om man har en reklamasjonssak eller ikke.

Mer om hva dette innebærer – og mer om hva man absolutt bør vite om bilkjøp mellom private forteller Caroline Skarderud om i siste episode av vår podcast, BroomPodden.

Her forteller hun også at hun selv fikk litt «sjokk» når hun, som nybakt bileier i ungdommen, oppdaget at det å ha bil kostet litt mer enn bare innkjøpsprisen …

