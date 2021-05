Norge får færre vaksiner i uke 23: – Vi håper de kommer tilbake

Norge får 40.000 færre vaksinedoser i uke 23, og endrer omfordelingen av vaksiner. Det ble klart under regjeringens pressekonferanse onsdag.

Torsdag denne uken går Norge over til trinn to av gjenåpningsplanen.

Det innebærer blant annet skjenking til midnatt uten krav om matservering, grønt nivå på barnehager og skoler, unntak fra 1-metersregelen for barn og unge under 20 år på fritidsakiviteter samt at anbefalingen om å unngå unødvendige reiser oppheves.

Men den siste uken har flere byer vært plaget av større smitteutbrudd. Deriblant Hammerfest, hvor 22 prosent av befolkningen er satt i karantene onsdag, samt Trondheim og Hamar-regionen.

– Normal hverdag

Onsdag inviterte derfor helseminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i FHI Line Vold til pressekonferanse for å orientere om situasjonen.

– For hver dag som går nærmer vi oss en litt mer normal hverdag igjen, åpnet Mæland pressekonferansen.

Endrer omstridt ordning

Videre annonserte justisministeren at det de nye endringene på karantenehotell trer i kraft fra torsdag klokken 12.

– Nå er det smittetrykket i det landet man kommer frem, som bestemmer. Reisende som kommer fra land i Europa, EØS- og Schengen-land med lavt smittetrykk, slipper karantenehotell, sier hun.

Justisministeren understreker at reisende som slipper karantenehotell, likevel må overholde denne hjemme.

Disse må på karantenehotell Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn.

Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere. Kilde: Regjeringen

Reisende fra land med høyt smittetrykk eller utenfor Europa, må oppholde seg på karantenehotell frem til negativ test tidligst etter sju døgn.

– Enkelt å forfalske

Slik praksisen er nå, slipper imidlertid ikke fullvaksinerte karantenehotell.

Justisministeren sier regjeringen er enig i at dette ikke burde være tilfellet, men sier at koronasertifikatet er for enkelt å forfalske.

– Vi må ha et system som er verifiserbart og som er enkelt. Vi kan velge å bruke mange timer på hver enkelt som ankommer, men det vil ikke være praktisk håndterlig. Vi sliter med å få på plass et system som er enkelt verifiserbart. Da må vi gå de rundene som er nødvendig, selv om vi er enig i at vaksinerte ikke skal på hotell, sier Mæland.

Videre informerte helseminister Bent Høie at Norge er klar for å gå videre på trinn to i gjenåpningsplanen. Det til tross for flere smitteutbrudd flere steder i landet.

– Vi tåler mer smitte nå. Vi er mindre sårbare nå. Men vi er ikke usårlige. Derfor må vi fortsatt holde smittetallene nede, sier Høie.

Vaksineforsinkelser

Helseministeren kunne også opplyse at det blir noen forsinkelser i vaksineleveransene. I uke 23 skulle det egentlig komme 340.000 doser til Norge, nå kommer det i stedet 300.000.

– Vi håper at de 40.000 dosene kommer tilbake, og at vi fortsatt kan følge tidsplanene for vaksineringen, sier Høie.

I forrige uke konkluderte regjeringen med at de ønsket å gi 24 utvalgte kommuner 60 prosent flere vaksiner i løpet av en periode i juni.

Nye beregninger fra FHI viser imidlertid at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene.

Reduserer økning

For å unngå at kommuner må gi fra seg mer enn planlagt, er omfordelingen nedjustert til 45 prosent til de kommunene som skal få ekstra doser.

– Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene. Dette innebærer at den geografiske omfordelingen blir på 45 prosent, sier Høie.

FHI slår fast at dette vil fortsatt ha god effekt, og det vil ikke føre til vesentlig endring i tidsplanen for vaksineringen i sommer.

Klar beskjed om frivillig vaksine

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad benyttet pressekonferansen til å komme med et klart budskap om Janssen-vaksinen.

Regjeringen har tidligere bestemt at vaksinen tas ut av det offisielle vaksinasjonsprogrammet, men at folk kan benytte seg av vaksinen på frivillig basis.

Nakstad og Helsedirektoratet sier at de anbefaler ingen å ta Janssen-vaksinen, men heller vente på sin tur.

– Det er tryggere og bedre. Vaksinene ligger heller ikke mange ukene fremover i tid, sier han.