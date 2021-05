«Dommedag-mamma» risikerer dødsstraff etter ny avsløring

Det er høyesterett i den amerikanske delstaten Idaho som har tiltalt Lori Vallow Daybell (47) og Chad Daybell (52) for drap.

I hele to år har påtalemyndighetene bygget opp en sak mot det forhatte paret, som har vært medlemmer av en bisarr kult som tror på zombier, demoner og trollmenn.

Påtalemyndighetene har fått sterk kritikk for å ikke ha klart å fremskaffe nok bevis på at paret drepte Vallow Daybells barn, Tylee Ryan (17) og JJ Vallow (7).

Tirsdag kunne aktor Rob Wood endelig avsløre at det har blitt tatt ut tiltale mot paret, melder CNN.

De er blant annet tiltalt for å ha planlagt forsettlig drap på Tylee, og for forsettlig drap på JJ.

Daybell er i tillegg siktet for forsettlig drap på kona, Tammy Daybell.

FORSVANT BRÅTT: JJ Vallow og Tylee Ryan ble funnet drept på stefarens eiendom. Foto: AP / NTB

Møttes på dommedagskonferanse

Tidligere har paret, som møtte hverandre på en dommedagskonferanse, vært siktet for å ha forlatt barna, og for å ha planlagt å drepe dem.

Barna ble funnet nedgravd og oppbrent under jord, plast, dyrekadavre og planker på Chad Daybells eiendom i Salem i Idaho i juni 2020.

ENDELIG FUNNET: Barna ble funnet drept på Chad Daybells eiendom i Salem i Idaho i juni 2020. Foto: John Roark/AP

Chad Daybell nektet for å ha noe med drapene å gjøre.

Også Lori Vallow Daybells ektemann, Charles Vallow, døde under mystiske omstendigheter, etter at han advarte politiet mot henne og ba om å få omsorgsretten for JJ.

– She is scaring the crap out of me, sa han til politiet.

Charles Vallow ble skutt og drept av Loris bror, Alex Cox, i det Cox hevdet var selvforsvar.

Senere døde Cox av det politiet trodde var høyt blodtrykk og blodpropp i lungene.

Funnet død i senga

I oktober 2019, altså kort tid etter at Chad hadde møtt Lori, ble Tammy Daybell funnet død i senga.

Chad sa at Tammy «hostet fælt» da hun la seg, og sa nei til en obduksjon.

Politiet konkluderte til slutt med at Tammy døde av naturlige årsaker, men påtalemyndighetene mener nå at hun ble drept.

Chad Daybell risikerer også bli tiltalt for forsikringssvindel etter at han ifølge påtalemyndighetene drepte kona og tok ut livsforsikringen hennes på 3,5 millioner kroner.

Giftet seg på Hawaii

Tylee Ryan og JJ Vallow ble sist sett i live i september 2019.

Til tross for at de var som sunket i jorda, nektet Lori å melde dem savnet, og hevdet at barna levde i beste velgående.

NYGIFT: Lori Vallow la ut dette Facebook-bildet etter bryllupet på Hawaii. Foto: Politiet

Hun ville ikke fortelle noen hvor barna var, og nektet å etterfølge politiets pålegg om å vise dem barna.

En måned senere ble Tammy Daybell funnet død i senga, og kort tid etter dro Lori og Chad til Hawaii og giftet seg.

Ingen av deres nærmeste skal ha visst at de var et par.

Samtidig som Lori og Chad hygget seg på Hawaii, lette politi, venner, familie og naboer hjemme i lille Rexburg i Idaho med lys og lykte etter barna.

Fortsatte ferien

25. januar 2020 informerte politiet Lori om at hvis hun ikke klarte å vise barna til myndighetene innen fem dager, ville hun bli arrestert.

Lori fortsatte ferien som før, og møtte ikke opp i retten for å vise frem barna.

25. februar i fjor ble hun pågrepet og siktet for å ha forlatt barna sine, ettersom påtalemyndighetene ikke klarte å bevise at hun eller den nye ektemannen hadde drept dem.

Lori og Chad har sittet varetektsfengslet siden i fjor.

Det er ikke kjent hva som nå har fått påtalemyndighetene til å tiltale paret for drap.

– Jeg vil forsikre alle om at, til tross for forsinkelsene, vi har jobbet hardt for å gi ofrene i denne saken rettferdighet, og for å sikre at vi har bevisene som kreves for å bevise fakta utover enhver rimelig tvil i en domstol, uttalte aktor Rob Wood under en pressekonferanse tirsdag.

Paret har ifølge East Idaho News ikke fått anledning til å svare på tiltalen, men skal etter planen møte i retten onsdag.