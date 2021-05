Tre personer arrestert etter gondol-ulykken i Italia

De tre er arrestert etter at 14 personer søndag mistet livet, da en taubanevogn falt ned i Italia.

Det er direktøren, daglig leder og teknisk ansvarlig for gondolbanen i Mottarone i Italia, som er arrestert i forbindelse med ulykken. Det skriver italienske Corriere Della Sera.

En funksjon på anlegget som gjør det mulig å deaktivere bremsene har angivelig stått på, og var årsaken til den tragiske dødsulykken søndag.

Etterforskningsleder Olimpia Bossi mente de mistenkte har vært klare over at vognens bremser ikke har fungerte slik de skulle, og at ulykken dermed skyldtes en bevisst handling.

Ifølge etterforskningslederen hadde nødbremsen blitt deaktivert for å forhindre forsinkelser, og gondolbanen skal ha kjørt uten fungerende bremser siden slutten av april, da banen åpnet igjen etter å ha vært koronastengt.

Ifølge den offisielle rekonstruksjonen av ulykken, raste gondolvognen i 100 kilometer i timen, før den falt 54 meter ned i bakken. Sammenstøtet førte til at 14 av de 15 personene om bord i vognen mistet livet.