Minnestund for George Floyd

George Floyd ble æret med ett minutts stillhet tirsdag ved gatekrysset i Minneapolis der han for ett år siden ble drept av politiet.

Floyds søster Bridgett var sammen med ordfører Jacob Frey samt aktivister og andre borgere under minnestunden i en park i sentrum av Minneapolis.

Minnestunden startet klokka 13, et tidspunkt som var bestemt av Minnesotas demokratiske guvernør, som i sin kunngjøring sa at virkelig rettferdighet for Floyd ikke skjer før systemisk rasisme er borte.

Et par timer før minnestunden ble det løsnet skudd like ved gatekrysset. Folk løp unna i panikk, og en mann med skuddskader dukket senere opp på et sykehus, men politiet fikk raskt situasjonen under kontroll.

Det hvite hus

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris møtte senere tirsdag medlemmer av George Floyds familie i Det hvite hus. Der ba familien om at politireformen som Kongressen skal behandle, blir vedtatt. Reformforslaget har til hensikt å stille politiet til økt ansvar og har fått navn etter Floyd.

– Hvis dere kan lage føderale lover om å beskytte fuglen, hvithodehavørnen, så kan dere også lage føderale lover som beskytter fargede folk, sa Philonise Floyd, Georges yngre bror, etter det over én times lange møtet.

Han kalte presidenten «en ekte fyr». Floyds nevø Brandon Williams sa at Biden hadde sagt at han ønsker en meningsfull reform som ivaretar Floyds ettermæle. Biden viste ektefølt bekymring for hvordan familien har det, sa Williams.

Terrence Floyd, en annen bror, sa da han forlot Det hvite hus at han var oppmuntret av den produktive samtalen med Biden og Harris fordi de lyttet til familiens bekymringer.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, snakker med broren til George Floyd, Philonise Floyd. Til venstre er datteren til George Floyd og hennes mor, og til høyre er kongressrepresentant Karen Bass. Foto: Bill Clark / Pool via AP / NTB

Besøkte Kongressen

Tidligere tirsdag besøkte familien Kongressen for å kreve at politireformen de lenge er blitt lovet, omsider blir vedtatt. De ble tatt imot blant andre av lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Floyd døde på ettermiddagen 25. mai i fjor da politimannen Derek Chauvin knelte på nakken hans i over ni minutter etter en pågripelse.

Episoden ble filmet av forbipasserende, og på videoen kan Floyd høres mens han gjentatte ganger sier han ikke får puste, inntil han blir stille. Chauvin ble i april funnet skyldig i forsettlig drap.

Floyds dødsfall utløste landsomfattende protester mot systemisk rasisme, politivold og krav om politireform i USA.

Sju år gamle Gianna Floyd lyttet mens familiemedlemmer uttalte seg til pressen utenfor Det hvite hus. President Joe Biden sa at hun hadde vist usedvanlig mot. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

– Endret verden

I Det hvite hus var det George Floyds sju år gamle datter Gianna som inntok rampelyset. Mens de voksne diskuterte håpet om politireform, ga Gianna en klem til sin mor Roxie Washington mens hun sa at George Floyd ville «endre verden».

– Det gjorde han, sa Biden i en uttalelse etter møtet.

Biden møtte familien også før Floyds begravelse i fjor.

– Floyd-familien har vist usedvanlig mot, spesielt hans unge datter Gianna som jeg møtte igjen i dag, sa Biden tirsdag.

Foran kameraene utenfor Det hvite hus sa Gianna med lav stemme:

– Si navnet hans.

Familiemedlemmer svarte tilbake: «George Floyd».

En søster av George Floyd, Bridgett Floyd, ville ikke være med til Washington. Hun var hjemme i Minnesota og sa der at hun kun vil dra til Washington hvis reformen blir vedtatt.

(©NTB)