Ber om at OL blir utsatt

En av de offisielle partnerne til OL i Tokyo 2020, avisen Asahi Shimbun, ber om at lekene avlyses på grunn av koronapandemien, melder Reuters.

– Vi ber statsminister Suga om å vurdere situasjonen rolig og objektivt og avgjøre kanselleringen av begivenheten i sommer, skriver avisen på lederplass.

Store deler av Japan lider fortsatt under konsekvensene av korona.

Meningsmåling etter meningsmåling viser at flertallet av publikum er motstandere av å holde lekene i sommer.

De er bekymret for titusenvis av idrettsutøvere og øvrige folk som da vil komme til et land som stort sett har holdt seg stengt for utlendinger siden i fjor.

Lekene, som skal være 23. juli til 8. august, skulle egentlig holdes i fjor, men ble utsatt på grunn av korona.

Arrangørene sier de er mulig å gjennomføre OL på en smittevernsvennlig måte.