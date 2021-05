Influensere skal ha blitt tilbudt penger for å spre korona-løgn

Et PR-byrå med russiske tilknytninger skal ha bedt influensere spre løgner om at Pfizer-vaksinen har ført til hundrevis av dødsfall.

Franske og tyske YouTubere, bloggere og andre influensere skal ha blitt tilbudt penger fra et PR-byrå for å spre falsk informasjon om koronavaksiner, skriver The Gurdian.

Byrået Fazze skal ha kontaktet flere YouTubere, som særlig driver med helse og vitenskap, og på dårlig engelsk bedt dem si at dødsraten på Pfizer/BioNTech-vaksinen er tre ganger så høy som AstraZeneca.

Påvirkerne ble så bedt om å dele lenker til nettsteder og en rapport som inneholder data som angivelig underbygger påstanden.

De ble også bedt om å fortelle abonnentene sine at «mainstream media ignorerer dette temaet», og å spørre: «Hvorfor noen regjeringer aktivt kjøper Pfizer-vaksine, noe som er farlig for folks helse?»

Tilbys store summer

Franskmannen Léo Grasset, en populær YouTuber med nesten 1,2 millioner abonnenter, har lagt ut skjermdumper av forespørselen på Twitter. Han sier at kampanjen har et «kolossalt budsjett,» men at byrået nekter å identifisere sin klient.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Også tyske Mikro Drotschman har fått en slik henvendelse. Han er YouTuber og har en podkast med 1,5 millioner abonnementer.

«Send oss statistikk om alderen til abonnentene dine ... og hvor mye det vil koste», skal det ha stått i e-posten.

Russiske koblinger

Byrået Fazze sier de er en markedsføringsplattform for influensere. De hevder de er stasjonert i London, men er ikke registrert på adressen de oppgir.

Tirsdag denne uken stengte de nettsiden sin og endret innstillingene for Instagram-profilen sin fra offentlig til privat.

Ifølge LinkedIn kommer Fazzes ledelse fra Moskva og har jobbet for et byrå som angivelig ble grunnlagt av en russisk gründer, skriver The Guardian.

Sprer feilinformasjon

Franske medier har pekt på likhetene mellom henvendelsen og den offisielle Twitter-kontoen til Russlands vaksine Sputnik V. Der har det gjentatte ganger blitt hevdet at «data fra den virkelige verden» viser at Sputnik og AstraZeneca er «tryggere og mer effektive» vaksiner enn mRNA-vaksiner.

Forrige måned anklaget en EU-studie russisk og kinesisk media for statlig støttet feilinformasjon, og sier landene sprer informasjon som tar sikte mot å spre usikkerhet og feilaktige opplysninger om vestlige vaksiner - som nettopp Pfizer-vaksinen.

Ifølge studien portretterer russiske og kinesiske medier egne vaksiner som gode og trygge, mens vestlige vaksiner feilaktig blir fremstilt som farlige og dødelige.