Norsk 2-5-tap for regjerende mester Finland i ishockey-VM

Regjerende mester Finland ble for sterk og vant med komfortable 5-2 over Norge i ishockey-VM.

Det var likevel Petter Thoresens menn som fikk en pangstart på kampen. Etter ett og et halvt minutt hadde den norske VM-veteranen Mathis Olimb sendt Norge i føringen. Den finske målvakten sendte pucken fra bak mål rett på køllebladet til Michael Haga, som igjen sendte den videre til Olimb. Han skjøt via keeperen og i mål.

Iiro Pakarinen utlignet for finnene etter drøye 14 minutter, da det gikk litt for fort for de norske spillerne. VM-debutant Jonas Arntzen i målet måtte kapitulere på langskuddet.

Tungt

Nordmennene fikk en tung midtperiode, akkurat som i åpningskampen mot Tyskland. Finnene utnyttet effektivt at de norske spillerne gjorde noen svake bytter.

Tidlig i midtperioden hadde Anton Lundell sendt finnene i ledelsen med et kjapt håndleddsskudd med 2-1, før backen Kim Nousiainen sendte de regjerende VM-vinnerne opp til 3-1 etter 26 minutter.

– Vi sliter litt med lange bytter som de straffer oss på. Det er litt dårlig av oss, sa Rögle-backen Erlend Lesund til Viasat 4.

Bedre med

Nordmennene kom bedre med mot slutten av perioden og hadde blant annet et skudd i rammeverket. Tidlig i tredjeperiode løsnet det. Rekka med Sondre Olden, Mathias Trettenes og Tobias Lindström kombinerte flott, og Vålerenga-kapteinen avsluttet det hele med å sette pucken kontant i mål.

Finland økte til 4-2 i et overtallsspill etter drøye sju minutter. Mens Tommy Kristiansen satt i utvisningsboksen satte Jere Innala pucken i mål. Hannes Björninen satte 5-2 etter 53.25.

Finnene innledet med 1-0 over USA, men røk 2-3 etter straffer for Kasakhstan. Petter Thoresens gutter tapte 1-5 for Tyskland, men slo Italia med 4-1.

Canada som har tapt sine tre første kamper i VM er Norge neste motstander onsdag.

(©NTB)