Nedtellingen er i gang. Gisle Brensdal og Arve Brekkhus sitter i hver sin bil – med bilen i gir og både gasspedalen og bremsen presset så langt inn som mulig. Turtelleren står og dirrer på høyt turtall og motorene glefser grådig etter drivstoff.

Så kommer "grønt lys".

De to kompisene slipper bremsene – og henholdsvis 575 og 560 hk slippes løs i fri dressur. Glefsingen blir til hyling. Grepet om rattet strammes. Hjulene strever med å omsette de enorme kreftene i noe annet enn hjulspinn – og klarer det overraskende godt.

Her går det unna!

200 km/t

Resultatet er en akselerasjon som kan ta pusten fra de fleste. Vi snakker om en Audi R8 GT Spyder og en Jaguar F-Type SVR. To ekstremt sjeldne biler – ikke bare i Norge, men i verden for øvrig.

Audien er kun produsert i 333 eksemplarer – mens Jaguaren er best kjent i Norge for at Petter Northug hadde en lik, bare at det var Coupe, ikke Cabriolet.

Bilene ligger omtrent side om side. Dette er virkelig en verdig duell. Girskiftene gir et rykk og så fortsetter den avsindige akselerasjonen. Ikke før enden av rullebanen begynner å bli faretruende nær, er det på tide å trå på bremsen. Da er farten rundt 200 km/t!

Se video fra dragrace-duellen øverst i artikkelen.

Video: Vi sammenligner ny og gammel Audi R8

Disse to bilene får virkelig strekke på beina på flystripen på Gardermoen Raceway. Foran: Audi R8 GT Spyder. Bak: Jaguar F-Type SVR.

– Helt sprøtt

Neida, det er ikke ulovlig – vi er nemlig på Gardermoen Raceway, på en flystripe. Eller mer presist, gammel flystripe – nå Norges eneste permanente dragrace-bane.

Her kan du virkelig få kjenne på adrenalinet – og gi full gass uten å bekymre deg for bøter.

– Det er egentlig helt sprøtt at vi kan holde på sånn i Norge. Men veldig moro at det finnes muligheter for å kjøre fort på et sted som er tilpasset for det, sier Gisle Brensdal.

Ble truet av miljøkrav – nå kommer en stor gladnyhet

Årskort

På Gardermoen Raceway er det flere arrangementer gjennom sesongen – inkludert skikkelige dragrace, både med bil og motorsykkel. Banerekord på bil ble tatt av Urs Erbacker fra Sveits i 2005 – med kvartmila (402,3 meter) på 4.7 sekunder og 514 km/t over mål. Da blir selv Jaguar SVR og Audi R8 smågutter, i forhold.

Men moro er det like fullt. Gisle og Arve deltar på et opplegg i regi av selskapet Trackday. Da er anlegget åpent både for å kjøre egen bil, og å leie seg en drømmebil og teste ut den.

I tillegg til dragrace-banen, er det bane for å kjøre litt i svinger. Denne er helt ny for sesongen, og ikke veldig lang. Men gir en anledning til å føle litt på G-kreftene i svingene.

Kundene ber om diesel – sjekk Audis svar!

Det er lite med denne bilen som er anonymt. Her snakker vi råskinn.

– Fint å slippe løs kreftene

– Siden jeg nå har valgt å kjøpe en slik bil, er det fint å kunne slippe løs kreftene ordentlig noen ganger. Jeg ser fram til en sommer med mye bilkjøring, sier Brensdal.

Kompisen i Audi R8en nikker.

– På bane er det lov å virkelig prøve seg. Jeg må si at det var enda mer adrenalin enn jeg hadde ventet. Og det ble jo også en veldig tett duell mot bilen til Gisle.

Se mer av nettopp duellen i videoen øverst i denne artikkelen:

Brukt Audi R8: Dette er fortsatt drømmebil for mange

Video: Vi har fått prøve nye BMW M4 – og latt den møte forgjengeren:

De har aldri solgt en raskere bil i Norge