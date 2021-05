Carlsen til kvartfinale etter «gavepakke av de sjeldne»

Onsdag kl. 16.30: Se Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Vanligvis har Magnus Carlsen gjort rent bord i gruppespillene i Champions Chess Tour.

Denne gangen havnet Carlsen såpass langt bakpå at han var i var reell fare for å ryke ut om han spilte remis i det 15. og siste partiet.

Han var en av fire spillere som kjempet om to sluttspillplasser.

Verdensmesteren spilte med hvite brikker mot Teymur Radjabov, som allerede var sikret en plass i sluttspillet. Carlsen skaffet seg et tidlig overtak.

I sluttspillet gjorde Radjabov en feil som vippet prosentene fullstendig over i Carlsens favør, og som ledet til at 30-åringen vant skjebnepartiet.

– Det er en gavepakke av de sjeldne fra Radjabov, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Hans Olav Lahlum stemte i.

– En veldig, veldig grov tabbe fra Radjabov. Det er barnelærdom at man ikke går inn i et bondesluttspill når man er bonde under med mindre du har sjekket alt grundig, sa han.

Samtidig vant Levon Aronian mot Alan Pichot, mens Jan Nepomnjasjtsjij slo Aleksandr Grisjtsjuk. Resultatene betydde at Carlsen ville vært ute dersom han ikke hadde slått Radjabov.

– Jeg er veldig lettet over det. Hva skal man si? Jeg ser bare frem mot fortsettelsen nå. Det var en totalt nervepirrende dag for min del, sier Carlsen til TV 2. Se hele intervjuet her:

I kvartfinalen møter han rivalen Hikaru Nakamura. Carlsen mener at han nå kan senke skuldrene litt.

– Jeg får selvfølgelig en veldig, veldig vanskelig kamp, men jeg håper og tror at han ergrer seg enda mer over det enn hva jeg gjør, sier verdensmesteren med et smil.

