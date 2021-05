Nå åpner Oslo igjen: – Det er deilig!

Fra og med onsdag går Oslo ut av den sosiale nedstengingen som har vart i over et halvt år. – Det er sykt digg, sier restaurantsjefen på Smalhans i Oslo.

– Kjære Oslo, nå skjer det!

Det var beskjeden fra byrådsleder Raymond Johansen på kommunens pressekonferanse fredag.

Fra og med onsdag kan utelivet i Oslo igjen åpne opp for både sultne og tørste gjester.

– Dette har vi ventet lenge på, sier Geir Kristian Næss.

Han er restaurantsjef på Smalhans i Oslo sentrum.

Onsdag har de 20 stykker tilbake på jobb, for å gjøre restauranten klar for åpning. De siste månedene har de fleste vært helt permitterte.

– Endelig! Det er deilig, sier ser Alexandra Thomsen Bjercke.

Frem til i dag har hun vært permittert i mer enn tre måneder.

– Det er jo lenge å bare drive dank da, sier hun.

Hektiske forberedelser

Etter over et halvt år uten gjester har restauranten blitt støvete.

– Alt som er her; hele Smalhans, skal vaskes ned, sier Næss når TV 2 kommer på besøk tirsdag.

VASK: Absolutt alt skal skrubbes skinnende rent. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hele restauranten skal være skinnende ren til åpning. Det innebærer vask av både overflater, servise, bilder, pynt og ventilasjonsanlegg.

Smalhans er nok ikke alene om å ha det hektisk i de siste timene før gjenåpning av hovedstaden.

Fra og med onsdag åpner blant annet kaféer, treningssentre, svømmehaller og kinoer igjen. Alt sammen har vært stengt siden begynnelsen av november.

Som del av trinn to i gjenåpningsplanen myknes det blant annet også opp for trening og idrett for barn og unge.

Rekker ikke åpning onsdag

For Smalhans ble varselet for kort til at de rekker å åpne restauranten til onsdag. Torsdag er de derimot i gang for fullt.

– Kjøkkenet trenger morgendagen på å preppe mat og gjøre klart, men fra torsdag kjører vi på allerede fra lunsj, sier Næss.

De siste månedene har restauranten klart å holde driften i gang ved å gi kundene take away.

POPULÆRT STED: Smalhans ligger på St. Hanshaugen i Oslo Foto: Truls Aagedal / TV 2

Likevel har det bare krevd to ansatte på jobb av gangen.

– Det er ikke derfor man har blitt kokk da. Man har jo lyst på den restaurantopplevelsen. Så dette er etterlengtet, sier kjøkkensjef Petter Rolund Antonsen.

I dag har to ansatte blitt til 20, og alle de ansatte smiler fra øre til øre, selv om det er hektisk.

Nesten fullbooket

– Folk er gira. Det er godt å komme tilbake på jobb igjen for fullt, sier Næss.

Også gjestene er gira. De første bookingene kom allerede før Raymond Johansen var ferdig med å snakke under pressekonferansen fredag.

Under intervjuet med TV 2 blir restaurantsjefen avbrutt av at telefonen ringer. Det er flere som ønsker bord til helgen, men det er helt fullt.

KLAR: Geir Kristian Næss gleder seg mer enn noe annet til å kunne ta imot gjester igjen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Likevel er mannen som ringer heldig. Næss har fått en avbestilling han ikke var klar over.

– Sånn! Da har jeg reservert til deg, sier han før han legger på røret.

– Bestillingene render inn, smiler han til TV 2 når samtalen er over.

Det er stort sett booking og annen administrasjon han sitter med om dagen.

– Det er fullt alle helger fremover. Bortsett fra hverdagene så har vi noe ledig helt i slutten av juni, sier han.

– Og hvordan blir det å se restauranten full av gjester igjen?

– Jeg kommer til å gå rundt her som en solstråle. Jeg merker det allerede nå, jeg klarer ikke å slutte å smile. Det er sykt digg. Det blir bare kos, det blir bare hygge.