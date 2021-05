Skyting på stedet der George Floyd døde – reporter søkte dekning på direkten

Minnearrangementet skulle markere at det er ett år siden drapet som førte til voldsomme reaksjoner, både i USA og internasjonalt.

Krysset mellom 38th Street og Chicago Avenue har uformelt fått navnet George Floyd Square.

Videobilder fra AP tirsdag viser folk som løper og søker dekning mens lyden av skudd høres.

Måtte søke dekning

Philip Crowther, som jobber med livedekning for AP Global Media Services stod å rapporterte på direkten da det begynner å smelle bak ham.

Han sier i klippet at han må avbryte rapporteringen på grunn av skudd.

– Jeg må avbryte for nå er det skyting her. Dere får ha oss unnskyldt. Dette ser ut til å være skudd, hører man Crowther si i klippet.

Reporteren sier at det ble hørt så mye som 30 skudd.

En annen som var til stede ropte også at folk måtte komme seg i dekning.

– Alle sammen. Kom dere ned på bakken!

Lyden skal ha kommet fra et sted omkring et kvartal øst for krysset. Et butikkvindu skal ha blitt knust av kulene.

En med skuddskader til sykehus

– Ting gikk veldig raskt tilbake til det normale. Arrangørene av minnearrangementet gikk i etterkant rundt å hørte om noen trengte helsehjelp, men det ser ut til at ingen ble skadet her, sa Crowther i etterkant ifølge AP.

Ifølge politiet kom en person med skuddsår senere til et sykehus i nærheten, men det var ikke umiddelbart klart at vedkommende ble skadd i hendelsen på stedet.

MINNEAPOLIS: Det ble avfyrt skudd rett ved minnesmerket for der Geroge Floyd ble drept for akkurat ett år siden tirsdag. Foto: Christian Monterrosa / AP / NTB

Mye bråk i etterkant av Floyd-drapet

I nabolaget der George Floyd ble drept for ett år siden har det siden den gang vært en drastisk økning i voldshendelser og skyteepisoder.

Politiet har valgt å holde større avstand til området, og går mer sjeldent inn.

– Å ikke ha noe politi: Det er eksperimentet man gjennomfører her, sa den lokale menighetslederen PJ Hill til The New York Times for en stund tilbake.

Arbeidet med å komme til enighet mellom innbyggere, samfunnsledere og politi – om hvordan en kan sørge for trygghet i gatene og hvilken rolle politiet skal spille i det bilde – har ikke ført frem.